مواعيد القطارات اليوم الإثننين 9-12-2024 من القاهرة للمحافظات

مواعيد القطارات اليوم.. في إطار تسهيل حركة التنقل بين القاهرة وباقي المحافظات، تقدم هيئة السكك الحديدية اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024، مجموعة متنوعة من مواعيد القطارات التي تربط العاصمة ببقية المدن المصرية، ومع تزايد الإقبال على السفر خلال هذه الفترة، تبرز أهمية معرفة مواعيد القطارات بدقة لتنظيم الرحلات بشكل أفضل.

مواعيد القطارات اليوم

وفي هذا السياق، ينشر موقع الموجز في التقرير التالي مواعيد القطارات اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 من القاهرة إلى مختلف المحافظات، وذلك لمساعدة المسافرين في تحديد الأوقات المناسبة لرحلاتهم، وتشمل المواعيد قطارات متعددة تناسب مختلف الفئات، من القطارات السريعة إلى القطارات المكيفة، لضمان راحة وراحة المسافرين في تنقلاتهم.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات من بورسعيد إلى القاهرة

ينطلق قطار رقم 952 من محطة قطارات بورسعيد في الساعة 5:30 صباحًا ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 10:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 186 من محطة قطارات بورسعيد في الساعة 8:30 صباحًا ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 1:30 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 956 من محطة قطارات بورسعيد في الساعة 1:20 ظهرًا ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 5:45 مساءً.

ينطلق قطار رقم 3016 من محطة قطارات بورسعيد في الساعة 3:15 عصرًا ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 7:20 مساءً.

ينطلق قطار رقم 960 من محطة قطارات بورسعيد في الساعة 6:35 مساءً ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 11:00 مساءً.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى بورسعيد

ينطلق قطار رقم 3015 من محطة قطارات مصر برمسيس في القاهرة الساعة 4:50 صباحًا ويصل إلى محطة قطارات بورسعيد الساعة 9:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 945 من محطة قطارات مصر برمسيس في القاهرة الساعة 6:10 صباحًا ويصل إلى محطة قطارات بورسعيد الساعة 10:30 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 185 من محطة قطارات مصر برمسيس في القاهرة الساعة 9:10 صباحًا ويصل إلى محطة قطارات بورسعيد الساعة 1:05 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 951 من محطة قطارات مصر برمسيس في القاهرة الساعة 11:30 صباحًا ويصل إلى محطة قطارات بورسعيد الساعة 4:05 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 955 من محطة قطارات مصر برمسيس في القاهرة الساعة 2:40 عصرًا ويصل إلى محطة قطارات بورسعيد الساعة 7:05 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات بني سويف القاهرة

ينطلق قطار رقم 1007 من محطة قطارات بني سويف في الساعة 12:48 منتصف الليل، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 2:30 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 2013 من محطة قطارات بني سويف في الساعة 1:24 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 3:05 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 163 من محطة قطارات بني سويف في الساعة 1:43 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 4:10 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 1013 من محطة قطارات بني سويف في الساعة 2:08 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 3:55 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 977 من محطة قطارات بني سويف في الساعة 3:19 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 5:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 1015 من محطة قطارات بني سويف في الساعة 6:05 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 8:25 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 1009 من محطة قطارات بني سويف في الساعة 6:24 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 8:05 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 185 من محطة قطارات بني سويف في الساعة 6:35 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 9:10 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 983 من محطة قطارات بني سويف في الساعة 6:52 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 9:15 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 871 من محطة قطارات بني سويف في الساعة 7:30 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 9:20 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 997 من محطة قطارات بني سويف في الساعة 8:00 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 9:50 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 187 من محطة قطارات بني سويف في الساعة 8:42 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 10:45 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 89 من محطة قطارات بني سويف في الساعة 9:12 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 11:15 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 989 من محطة قطارات بني سويف في الساعة 9:53 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 11:35 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 971 من محطة قطارات بني سويف في الساعة 11:07 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 1:05 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 165 من محطة قطارات بني سويف في الساعة 11:12 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 1:55 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 1011 من محطة قطارات بني سويف في الساعة 11:34 صباحًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 1:15 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 91 من محطة قطارات بني سويف في الساعة 12:47 ظهرًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 2:50 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 987 من محطة قطارات بني سويف في الساعة 1:53 ظهرًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 3:35 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 833 من محطة قطارات بني سويف في الساعة 2:37 عصرًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 5:10 مساءً.

ينطلق قطار رقم 3025 من محطة قطارات بني سويف في الساعة 2:59 عصرًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 4:40 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 937 من محطة قطارات بني سويف في الساعة 3:35 عصرًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 5:30 مساءً.

ينطلق قطار رقم 891 من محطة قطارات بني سويف في الساعة 3:53 عصرًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 5:35 مساءً.

ينطلق قطار رقم 2011 من محطة قطارات بني سويف في الساعة 4:19 عصرًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 6:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 159 من محطة قطارات بني سويف في الساعة 4:42 عصرًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 6:50 مساءً.

ينطلق قطار رقم 3503 من محطة قطارات بني سويف في الساعة 4:59 عصرًا، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 7:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 157 من محطة قطارات بني سويف في الساعة 5:24 مساءً، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 7:40 مساءً.

ينطلق قطار رقم 981 من محطة قطارات بني سويف في الساعة 5:54 مساءً، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 7:35 مساءً.

ينطلق قطار رقم 975 من محطة قطارات بني سويف في الساعة 6:53 مساءً، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 9:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 81 من محطة قطارات بني سويف في الساعة 7:23 مساءً، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 10:15 مساءً.

ينطلق قطار رقم 979 من محطة قطارات بني سويف في الساعة 7:25 مساءً، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 9:20 مساءً.

ينطلق قطار رقم 983 من محطة قطارات بني سويف في الساعة 7:49 مساءً، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 9:40 مساءً.

ينطلق قطار رقم 935 من محطة قطارات بني سويف في الساعة 8:23 مساءً، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 10:30 مساءً.

ينطلق قطار رقم 3007 من محطة قطارات بني سويف في الساعة 8:43 مساءً، ويصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 11:00 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات القاهرة بني سويف

ينطلق قطار رقم 1010 من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 12:05 منتصف الليل، ويصل إلى بني سويف في الساعة 1:47 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 3006 من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 12:50 منتصف الليل، ويصل إلى بني سويف في الساعة 2:32 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 934 من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 1:15 صباحًا، ويصل إلى بني سويف في الساعة 2:59 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 3502 من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 1:30 صباحًا، ويصل إلى بني سويف في الساعة 3:23 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 974 من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 5:20 صباحًا، ويصل إلى بني سويف في الساعة 7:57 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 1006 من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 6:00 صباحًا، ويصل إلى بني سويف في الساعة 7:48 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 978 من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 6:30 صباحًا، ويصل إلى بني سويف في الساعة 8:25 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 936 من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 7:35 صباحًا، ويصل إلى بني سويف في الساعة 9:29 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 980 من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 8:00 صباحًا، ويصل إلى بني سويف في الساعة 9:49 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 3008 من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 8:40 صباحًا، ويصل إلى بني سويف في الساعة 10:28 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 80 من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 9:00 صباحًا، ويصل إلى بني سويف في الساعة 11:45 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 1004 من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 9:30 صباحًا، ويصل إلى بني سويف في الساعة 11:17 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 158 من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 10:35 صباحًا، ويصل إلى بني سويف في الساعة 12:32 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 982 من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 12:00 ظهرًا، ويصل إلى بني سويف في الساعة 1:54 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 160 من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 12:15 ظهرًا، ويصل إلى بني سويف في الساعة 2:10 عصرًا.

مواعيد القطارات اليوم

اسعار تذاكر قطارات القاهرة كوم امبو والعكس

تذكرة قطار روسي من القاهرة إلى كوم أمبو أو العكس: 30 جنيه.

تذكرة قطار روسي مكيف من القاهرة إلى كوم أمبو أو العكس: 60 جنيه.

تذكرة قطار مكيف من القاهرة إلى كوم أمبو أو العكس: تتراوح بين 45 إلى 60 جنيه.

تذكرة قطار مكيف مطور من القاهرة إلى كوم أمبو أو العكس: تتراوح بين 75 إلى 100 جنيه.

تذكرة قطار خدمة خاصة من القاهرة إلى كوم أمبو أو العكس: تتراوح بين 75 إلى 100 جنيه.

اسعار تذاكر قطارات بورسعيد القاهرة

تذكرة قطار محسن من بورسعيد إلى القاهرة أو العكس: 28 جنيه.

تذكرة قطار مكيف روسي من بورسعيد إلى القاهرة أو العكس: 60 جنيه.

مواعيد القطارات اليوم

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