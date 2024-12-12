موعد أذان العشاء في جميع محافظات مصر اليوم الخميس

أذان العشاء هو إعلان من المؤذن بحلول وقت الصلاة، ويختلف الموعد في كل محافظات مصر من يوم لآخر ومن مكان لآخر، وذلك بسبب دوران الأرض وحركة القمر وكذلك الشمس.

ويرصد الموجز في السطور التالية موعد أذان العشاء في كل محافظات مصر وهو على النحو التالي:

موعد أذان العشاء في كل محافظات مصر

ويأتي موعد أذان العشاء في القاهرة في تمام الساعة 6:19 مساءً.

بينما يأتي موعد أذان العشاء في الإسكندرية 6:23 مساءً.

أما عن موعد أذان العشاء بمحافظة الجيزة يحين في تمام الساعة 6:19 دقيقة.

وينادي لصلاة العشاء في محافظة بورسعيد في تمام الساعة 6:13 دقيقة.

أما عن موعد أذان العشاء في محافظة السويس فسيحل في تمام الساعة 6:14 مساءً.

ويحل موعد أذان العشاء في المحلة الكبرى حوالي الساعة 6:17.

موعد أذان العشاء

أما موعد أذان العشاء عن باقي المحافظات فهي على النحو التالي:

- يحين صلاة العشاء في محافظة الأقصر في تمام الساعة 6:18 مساءً.

- ينادي المؤذن لصلاة العشاء في أسوان في تمام 6:21 مساءً.

- ويؤذن للعشاء في محافظة قنا حوالي 6:19 مساءً.

- وعن محافظة أسيوط يحين موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:23 مساءً.

- ويحل موعد صلاة العشاء في محافظة البحيرة حوالي الساعة 6:21 مساءً.

- ويؤذن للعشاء في محافظة المنيا بصعيد مصر في تمام الساعة 6:24 مساءً.

-أما عن موعد أذان العشاء في محافظة الفيوم فسيكون في تمام الساعة 6:22 مساءً.

- وفي الإسماعيلية يؤذن للعشاء في تمام الساعة 6:15 مساءً.

-ويؤذن للعشاء في محافظة بني سويف في تمام الساعة 6:21 مساءً.

-موعد أذان العشاء في سوهاج سيكون 6:23 دقيقة.

موعد أذان العشاء في محافظة العريش سيحل في تمام الساعة 6:7 مساءً.

ويؤذن للعشاء في الغردقة في تمام الساعة 6:13 مساءً.

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