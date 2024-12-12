فضل صيام يوم الخميس وموعد أيام البيض من جمادى الآخرة 1446

فضل صيام يوم الخميس.. يشهد يوم الخميس، إقبالًا كبيرًا من المسلمين على صيام هذا اليوم في مختلف أنحاء العالم، حيث يعد الصيام في يوم الخميس من السنن المستحبة في الإسلام، فقد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من صيام يومي الاثنين والخميس، كما قال في حديثه الشريف: "تُعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم".

ويسعى العديد من المسلمين لصيام هذا اليوم تطوعًا تقربًا إلى الله، حيث يُعتبر فرصة لزيادة الحسنات والعبادة في غير رمضان، كما أن لصيام التطوع فوائد روحية وجسدية، ويعد فرصة للتفرغ للعبادة والذكر والدعاء، وفى هذا السياق ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي فضل صيام يوم الخميس بالإضافة إلى موعد الأيام البيض لشهر جمادى الآخرة 1446.

فضل صيام يوم الخميس

فضل صيام يوم الخميس

فضل صيام يوم الخميس عظيم في الإسلام، حيث يُعد من السنن المستحبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، فيما يلي بعض من فضائل صيام يوم الخميس:

عرض الأعمال، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من صيام يومي الاثنين والخميس، حيث قال: "تُعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم" (رواه الترمذي)، فالصيام في هذين اليومين من الأسباب التي تعزز قبول الأعمال.

تكفير الذنوب، كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن صيام يوم الخميس يعد من الوسائل التي تكفر الذنوب والمعاصي، و في الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: "يُكفّر الله به الذنوب ويُرفع فيه الدرجات" (رواه مسلم).

زيادة الحسنات، و يعتبر صيام يوم الخميس فرصة لزيادة الحسنات، حيث يكسب المسلم أجرًا عظيمًا بإضافة عبادة أخرى إلى رصيده من الطاعات، وبالتالي زيادة القرب من الله تعالى.

تقوية الإيمان، فالصيام يزيد من تقوى الله في القلوب، ويذكر المسلم دائماً بعظمته ورحمته، ويجعل قلبه أكثر استعدادًا للطاعة والعبادة.

التقرب إلى الله، و يعد الصيام وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو عبادة تطوعية لا يتعين على المسلم أداؤها إلا أنه يسعى لها طلبًا للثواب والرحمة.

تربية النفس، ويساعد صيام الخميس على تهذيب النفس ورفع مستوى الروحانية، ويمنح المسلم فرصة للتفرغ للعبادة والذكر والدعاء

فضل صيام يوم الخميس

موعد الأيام البيض لشهر جمادى الآخرة 1446

وفقًا لما أعلنه دار الإفتاء المصرية، فقد تم تحديد موعد الأيام البيض لشهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريًا بعد استطلاع الهلال، وهي كالتالي:

اليوم الأول: الاثنين 13 جمادى الآخرة، الموافق 16 ديسمبر 2024.

اليوم الثاني: الثلاثاء 14 جمادى الآخرة، الموافق 17 ديسمبر 2024.

اليوم الثالث: الأربعاء 15 جمادى الآخرة، الموافق 18 ديسمبر 2024.

فضل صيام الأيام البيض

أكدت دار الإفتاء المصرية أن صيام الأيام البيض يعد من الأعمال المستحبة في الإسلام، حيث يُكافأ المسلم الذي يواظب عليها بصيام الدهر، وقد ورد في الحديث النبوي الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ"، كما قال: "هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ". وتُسمى الأيام البيض بهذا الاسم لبياض قمرها في الليل وشمسها في النهار.

فضل صيام يوم الخميس

أدعية الأيام البيض

اللهم اجعلنا من الذين سبقت لهم منك الحسنى، الذين هم عن النار مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيها ما تشتهيه أنفسهم خالدون.

اللهم أدخل الفرح على كل قلب به ألم، وأبعد عنه الهموم، وارزقه الرضا والسكينة والطمأنينة بك، واجعل هذه الأيام عيدًا مباركًا مليئًا برضاك يا الله.

اللهم من أرادني بسوء فرده عليه، ومن كادني فكده، اللهم اهدهم واهدنا جميعًا، واجعلني من أحسن عبادك نصيبًا عندك، وأقربهم منزلة منك.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم إن ذنوبي لم تبق لي إلا رجاء عفوك، وقد قدمت آلة الحرمان بين يديك، فأنا أسألك بما لا أستحقه، وأدعو بما لا أستوجبه، وأتضرع إليك بما لا أستهله، فلن يخفى عليك حالي.

فضل صيام يوم الخميس

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