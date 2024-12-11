أسعار العمرة.. مع اقتراب مواسم العمرة في الأشهر الهجرية المباركة، يتزايد الاهتمام بأسعار العمرة وبرامجها المختلفة، التي تلبي احتياجات المعتمرين من حيث الميزانية والمدة ومستوى الخدمات، ويشهد كل من شهري رجب وشعبان إقبالًا كبيرًا من المصريين، بينما يحتفظ شهر رمضان بمكانة استثنائية كونه يجمع بين الروحانية العالية والأجواء الإيمانية، في هذا التقرير يستعرض الموجز، أبرز تفاصيل وأسعار العمرة وبرامجها المختلفة لهذه الأشهر، لتساعدك على اختيار البرنامج الأنسب لتجربتك الروحانية.

سعر عمرة رجب و شعبان و شهر رمضان 2025

برامج عمرة رجب.. إقبال كبير وأسعار تنافسية

وتبدأ أسعار عمرة شهر رجب لهذا العام وتبدأ تكلفة برامجها من 28 ألف جنيه للبرامج الاقتصادية التي تمتد لمدة أسبوعين، أما خلال إجازات منتصف العام الدراسي، فتصل تكلفة البرامج إلى 30 ألف جنيه، مما يعكس زيادة طفيفة بسبب ارتفاع الطلب في تلك الفترة.

ويشهد شهر رجب إقبالا كبيرًا على أداء العمرة، حيث تم حجز غالبية البرامج المطروحة بالكامل، ويعود هذا الإقبال جزئيًا إلى تزامن إجازات منتصف العام الدراسي مع شهر رجب، ما ساهم في زيادة أعداد المسافرين.

برامج عمرة شعبان: خيارات اقتصادية متاحة

وتتجاوز أسعار عمرة شعبان وبرامجها لهذا العام تتجاوز 30 ألف جنيه للبرامج الاقتصادية التي تمتد لنحو 14 يومًا، حيث تختلف تكلفة البرامج حسب شركة السياحة، ومواعيد السفر، وقرب أو بعد السكن من الحرم المكي.

فيما تبدأ أسعار العمرة وبرامجها خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر شعبان، والتي تشمل بضعة أيام من رمضان (عمرة شعبان رمضان)، من حوالي 35 ألف جنيه للبرامج الاقتصادية، مما يجعلها خيارًا جذابًا للراغبين في أجواء روحانية مميزة.

برامج عمرة رمضان.. أسعار مرتفعة وأجواء استثنائية

وهناك توقعات من المختصين بمجال السياحة والعمرة، أن تتجاوز أسعار برامج العمرة في رمضان حاجز الـ40 ألف جنيه للبرامج الاقتصادية التي تمتد لشهر كامل. وأضاف أن البرامج الاقتصادية خلال العشر الأواخر من رمضان تبلغ تكلفتها نحو 45 ألف جنيه.

أما بالنسبة للبرامج الفاخرة فئة الخمس نجوم، فإن تكاليفها خلال شهر رمضان تبدأ من 90 ألف جنيه، مما يوفر تجربة متميزة لمحبي الفخامة.

اختيار البرنامج المثالي.. عوامل يجب مراعاتها

لضمان تجربة عمرة مريحة وممتعة، يجب على المعتمرين مراعاة ما يلي..

تحديد الميزانية المناسبة.

اختيار البرامج التي تناسب مدة الإقامة المرغوبة.

التأكد من قرب السكن من الحرم لتوفير الجهد والوقت.

مع تنوع الخيارات المتاحة وأسعارها، يمكن لكل معتمر اختيار البرنامج الذي يناسب احتياجاته الروحانية والمادية.

العمرة

خطوات سهلة لتنظيم رحلتك الروحانية

التخطيط المبكر: مع ازدياد الطلب على العمرة في رمضان، تأكد من حجز مكان إقامتك وتذاكر الطيران مسبقًا لتجنب أي عقبات.

اختيار باقة العمرة المناسبة: استعرض الباقات المتاحة التي تناسب ميزانيتك، سواء كنت تبحث عن إقامة قريبة من الحرم أو خيارات أكثر اقتصادية.

التأكد من الأوراق المطلوبة: جهز تأشيرة العمرة وجواز سفرك قبل وقت كافٍ لضمان سير الأمور بسلاسة.

العوامل التي تحدد أسعار العمرة

تختلف أسعار برامج عمرة رمضان بناءً على نوعية الخدمات المقدمة ومستوى الإقامة المختار، سواء كنت تبحث عن إقامة فاخرة أو باقات اقتصادية، هناك خيارات متعددة تناسب احتياجات الجميع.

ما الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر العمرة 1446 هـ؟

لضمان تنظيم رحلتك بسلاسة، تأكد من توفر الأوراق التالية التي سيقدمها الموجز..

جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

شهادة تطعيم وفق المتطلبات الصحية المحددة.

نسخة من بطاقة الرقم القومي أو وثيقة إثبات الهوية.

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