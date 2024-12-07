كيفية استخراج و تجديد جواز لأداء عمرة رجب 2025 .. إليك التفاصيل

شهدت الساعات الماضية تزايدًا في البحث، عن كيفية استخراج جواز السفر في مصر، وذلك بالتزاكن مع بدء التجهير لاداء عمرة شهر رجب، التي يحرص العديد من المسلمين على أدائها.

ونقدم لكم من خلال موقع "الموجز" تفاصيل الأوراق المطلوبة، الرسوم والإجراءات اللازمة لاستخراج جواز السفر لأول مرة أو تجديده، بالإضافة إلى خطوات الحصول على جواز السفر المستعجل.

كيفية استخراج و تجديد جواز السفر عبر الإنترنت

1- الدخول إلى الموقع الرسمي للإدارة العامة للجوازات من خلال الضغط هــنــــا.

2- إنشاء حساب جديد وتحميل البيانات المطلوبة.

3- إدخال الرقم القومي وتحميل صورة البطاقة الشخصية.

4- تحميل الصور الشخصية وشهادة الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور).

4- دفع الرسوم إلكترونيًا وتحديد موعد استلام الجواز السفر.

استخراج وتجديد جواز سفر

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة

1. احضار صورة من بطاقة الرقم القومي يجب أن تكون سارية مع تقديم صورة منها.

2. احضار شهادة الميلاد مميكنة للأطفال دون سن 16 عامًا.

3. احضار صور شخصية 4 صور حديثة ملونة بخلفية بيضاء بمقاس 4×6.

4. الموقف من التجنيد للذكور، يتم تقديم مستند يوضح موقفهم من الخدمة العسكرية.

5. كما يشترط تقديم المؤهل الدراسي إذا لم يكن مثبتًا على البطاقة الشخصية.



خطوات استخراج جواز السفر لأول مرة

-الخطوة الأولى: التوجه إلى قسم الجوازات التابع لمحل الإقامة.

-الخطوة الثانية: سحب نموذج 29 جوازات وملء البيانات المطلوبة.

-الخطوة الثالثة: تسليم الأوراق للموظف المختص لمراجعتها وتحديد الرسوم.

-الخطوة الرابعة: استلام الإيصال للاحتفاظ به حتى استلام الجواز.



رسوم استخراج جواز السفر 2024

رسوم استخراج جواز السفر العادي: 900 جنيه مصري، يتم استلامه بعد 3 أيام، أما جواز السفر المستعجل: 1450 جنيهًا، يتم استلامه في نفس اليوم و رسوم جواز السفر المستعجل خلال يومين: 1300 جنيه مصري.

كما يمكن للمصريين المقيمين خارج البلاد تجديد جواز سفرهم عبر السفارات المصرية، وتستغرق العملية من 6 إلى 8 أسابيع. كما يمكن إصدار جواز سفر مؤقت في حالات الطوارئ صالح لمدة 3 أشهر.

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