أونلاين في 5 خطوات.. كيفية تجديد جواز السفر المصري 2024 بأسهل الخطوات

يبحث الكثيرون عن كيفية تجديد جواز السفرفي 2024، حيث يعد من المستندات الأساسية للسفر. يمكن تجديده بسهولة من خلال مكاتب الجوازات المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال تقديم الطلبات إلكترونيًا بعد تفعيل الخدمة بشكل رسمي. في هذا التقرير، سنتناول خطوات التجديد وأهم الوثائق المطلوبة لضمان عملية سلسة وميسرة.

وترصد لكم جريدة الموجز خلال السطور التالية كيفية تجديد جواز السفر المصري بأسهل الخطوات الممكنة.

طرق تجديد جواز السفر في مصر 2024

في حالة انتهاء صلاحية جواز السفر، يمكن للمواطنين في مصر تجديده بسهولة في 2024 بعدة طرق تتناسب مع احتياجاتهم. تتوفر خيارات التجديد العادي والمستعجل، ويمكن القيام بذلك من خلال مكاتب مصلحة الجوازات المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. سنتناول في هذا المقال تفاصيل كل طريقة، بالإضافة إلى الإجراءات المطلوبة لتيسير عملية التجديد.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر في مصر 2024

عند التقدم لاستخراج جواز سفر جديد، يجب تجهيز مجموعة من الأوراق اللازمة، خاصة إذا كان ذلك لأول مرة. تشمل الأوراق المطلوبة ما يلي:

- أصل وصورة بطاقة رقم قومي سارية.

- أربع صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

- استمارة الموقف من التجنيد (للذكور).

- أصل وصورة المؤهل الدراسي (إذا لم يتم إثبات الوظيفة بالرقم القومي).

- سحب استمارة 29 جوازات وملء البيانات المطلوبة.

هل يمكن تجديد جواز السفر المصري أونلاين؟

نعم، أتاح الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية إمكانية تجديد جواز السفر المصري أونلاين في عام 2024. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الاتجاه نحو الرقمية.

ومع ذلك، فإن تفعيل الإصدار الإلكتروني لجواز السفر لا يزال قيد الإنشاء، لذا يجب على المتقدمين مراجعة الموقع الرسمي لمعرفة المستجدات.

تختلف الأوراق المطلوبة حسب الحالة، سواء كانت هذه هي المرة الأولى لاستخراج الجواز، أو لتجديد جواز سفر قديم، أو إصدار بدل فاقد. لذلك يُنصح بالتحقق من المستندات اللازمة قبل البدء في عملية التجديد.

جواز السفر

خطوات تجديد جواز السفر في مصر 2024

تختلف إجراءات تجديد جواز السفر عن إصدار جواز سفر لأول مرة. إليك الأوراق المطلوبة والخطوات اللازمة لتجديد جواز السفر:

- التوجه إلى أقرب مصلحة للجوازات من منزلك.

- سحب استمارة 29 جوازات من المصلحة وملء البيانات المطلوبة فيها.

- تقديم 4 صور ملونة حديثة مقاس 4×6.

- إحضار جواز السفر السابق وصورة منه.

- في حالة إصدار بدل فاقد، يجب إرفاق محضر الفقد مع الطلب.

- تقديم أصل وصورة بطاقة الرقم القومي، شرط أن تكون سارية.

-تقديم أصل وصورة شهادة الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور فقط).

- شهادة ميلاد مميكنة للأطفال أقل من 16 عاماً.

-للطلاب الجامعيين: استخراج إثبات قيد جامعي.

- للخريجين والعاملين: تقديم صورة وأصل المؤهل الدراسي.

مصاريف تجديد واستخراج جواز السفر 2024

تقدم الإدارة العامة للجوازات عدة أنواع من الخدمات لإنجاز تجديد جواز السفر، منها:

- جواز سفر مستعجل يُصدر في خلال 24 ساعة.

جواز سفر عادي: يُصدر بتكلفة معتادة خلال أسبوع.

تتأثر تكلفة جواز السفر بعدة عوامل، منها مدة الاستخراج، وقد أقر مجلس النواب القانون الجديد في 25 فبراير 2024 لتحديد الرسوم كالتالي:

جواز السفر العادي: تكلفة 1700 جنيه ويُصدر خلال أسبوع.

جواز السفر المستعجل: تكلفة 2250 جنيه ويُصدر في يوم واحد فقط (24 ساعة).

اقرأ أيضاً

خطوات استخراج جواز سفر وسعر الرسوم المطلوبة

استعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز.. اتبع الخطوات