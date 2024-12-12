أفضل الأعمال المستحبة في شهر رجب مع اقتراب موعد بدء الشهر الفضيل

شهر رجب.. مع قرب انتهاء شهر جمادي الآخر، يترقب المسلمون قدوم شهر رجب ، أحد الأشهر الحرم التي خصها الله تعالى بمكانة عظيمة في الشريعة الإسلامية، حيث ورد ذكره في القرآن الكريم ضمن الأشهر التي حرم الله فيها الظلم، وفضله بالمزيد من الأجر والفضل للمسلمين الذين يعظمون هذه الأشهر بالتقوى والعبادات الصالحة.

وفى هذا السياق ينشر موقع الموجز فى السطور التالية موعد بداية شهر رجب 1446، بالإضافة إلى أفضل الأعمال المستحبة فى هذا الشهر الذي حرم الله فيها الظلم.

شهر رجب

ليلة الإسراء والمعراج

يحتفل المسلمون في شهر رجب بليلة الإسراء والمعراج، وهي معجزة عظيمة في ديننا الإسلامي، تمثل مناسبة للتقرب إلى الله بالعبادات المختلفة مثل الصلاة والصيام والدعاء والذكر.

موعد غرة شهر رجب 2025

وفقا للحسابات الفلكية، سيولد هلال شهر رجب 1446 هجريًّا في صباح يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، لتكون غرة شهر رجب فلكيًّا يوم الأربعاء 1 يناير 2025. وستستمر شهر رجب حتى يوم الخميس 30 يناير 2025.

شهر رجب

أفضل الأعمال المستحبة في شهر رجب

أوصى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بمجموعة من الأعمال المستحبة في شهر رجب، والتي تساهم في تقوية العلاقة بالله وتجديد حياة المسلم:

الذكر الدائم لله، فذكر الله يعد من أهم الأعمال التي تقرب المسلم من ربه، وينبغي للمسلم الإكثار من ترديد الكلمات الطيبات مثل: "سبحان الله"، "الحمد لله"، "لا إله إلا الله"، "الله أكبر"، "لا حول ولا قوة إلا بالله".

الدعاء والمناجاة: الدعاء هو العبادة، ويستحب في شهر رجب أن يكثر المسلم من الدعاء والتضرع إلى الله، فهو وسيلة مهمة للتقرب إلى الله.

قراءة القرآن، ويستحب أن يكثر المسلم من قراءة القرآن في هذا الشهر، أو الاستماع له وتدبره إذا لم يكن قادرًا على القراءة.

أعمال شهر رجب حسب الأزهر

أوصى مركز الأزهر العالمي للفتوى بأربعة أمور ينبغي على المسلم الإكثار منها في شهر رجب:

الإكثار من الأعمال الصالحة.

اغتنام العبادة بالصيام والصلاة.

ترك الظلم.

الإكثار من إخراج الصدقات.

شهر رجب



حكم الصوم في شهر رجب

من المقرر شرعًا أن صيام شهر رجب أو أي يوم فيه جائز ولا حرج فيه، حيث لم يثبت ما ينهى عن الصيام فيه، وقد ورد في حديث أبي قلابة عن فضل الصوم في رجب قوله: «في الجنة قصر لصوام رجب».

دعاء شهر رجب

«اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل مني خير ما قدمت، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، وارزقني الدرجات العلى من الجنة».

«اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب عليّ، وتغفر لي، وترحمني».

«اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا، واجعلنا من المتقين المخلصين، اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك».

«اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، ولا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة. وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا لأحد سواك، وزدنا شكرًا، وإليك فقرًا، وبك غنىً».

«اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لموسى، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود، نواصيهم بيدك، وقلوبهم بين يديك، تصرفها كيف تشاء».

شهر رجب

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