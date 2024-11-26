أسعار عمرة شهر رجب 2025.. اعرف المستندات المطلوبة وكيفية التقديم

عمرة شهر رجب 2025.. ارتفعت معدلات البحث بالكثير من التساؤلات حول كل ما يتعلق بـ عمرة شهر رجب، وذلك من قبل الأشخاص الراغبين في أداء المناسك.

وتكثر الأسئلة حوا عمرة شهر رجب 2025 عن الشروط والأوراق المطلوبة والبرامج الموجودة في العام الحالي، وهذا بعد أن كشفت وزارة السياحة عن كل التفاصيل المرتبطة بـ عمرة شهر رجب 2025.

ويوضح الموجز تفاصيل عمرة شهر رجب خلال التقرير التالي.

عمرة شهر رجب

تفاصيل التقديم على عمرة شهر رجب

- الإلتزام بالتعليمات فيما يخص التحويلات البنكية لبرامج العمرة.

- يجب تقديم الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بموسم العمرة.

- يشترط بجواز سفر المعتمرين أن يكون صالح لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

- ضرورة الإلتزام بالضوابط الصحية الصادرة عن وزارتي الصحة بمصر والسعودية.

أما عن المستندات المطلوبة لحجز عمرة شهر رجب فتمثلت في الآتي:

المستندات المطلوبة لحجز عمرة شهر رجب

- 2 صورة شخصية خلفية بيضاء وللسيدات يلزم أن تكون بالحجاب.

- شهادة صحية من مكتب صحة حكومي.

- أصل جواز السفر ويكون صالح لمدة 6 أشهر.

- يصلح التقدم في أي شركة من شركات السياحة المسجلة على البوابة المصرية للعمرة.

برامج عمرة شهر رجب 2025

البرنامج الأول عمرة شهر رجب

- 10 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، وسعر العمرة 28.950 جنيهًا للفرد في الغرفة الرباعية.

أول برنامج خاص بعمرة شهر رجب

- هو إقامة 10 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، وسعر العمرة 31.950 جنيهاً للفرد وذلك في الغرفة الرباعية.

برنامج أخر لعمرة شهر رجب

- وهو إقامة 9 ليال، موزعة بين 5 ليال في مكة و4 ليالٍ في المدينة، وسعر العمرة 31.400 جنيهاً للفرد في الغرفة الرباعية أيضاً.

البرنامج الرابع لعمرة شهر رجب

- 5 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، ويبلغ سعر هذا العمرة 33.500 جنيهاً للفرد في الغرفة الرباعية.

أسعار عمرة شهر رجب 2025

يتضح أن غرف شركات السياحة، كشفت عن أنه يجرى الآن دراسة وتحديد سعر عمرة شهر رجب 2025، ويتم الإعلان عن الأسعار والبرامج خلال الأيام القليلة القادمة.

موعد التقديم على عمرة شهر رجب

وقالت غرف شركات السياحة إنها لم تبدأ حتى الآن في الترويج لرحلات عمرة شهر رجب، وأيضاً تسوق شركات السياحة في تلك الأيام لرحلات العمرة، التي ستنطلق على مدار شهر نوفمبر حتى النصف الأول من شهر ديسمبر.

وشددت غرف السياحة أن موعد التقديم الرسمي لـ عمرة شهر رجب 2025، من المقرر أن يكون في النصف الثاني من شهر ديسمبر 2024.

عمرة شهر رجب

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