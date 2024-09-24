تعرف علي تفاصيل أرخص عمرة في مصر

أرخص عمرة في مصر

أعلنت وزارة السياحة والآثار إنطلاق موسم العمرة لهذا العام والتى ستبدأ أولى رحلاته غدا الأربعاء، وأكد أحمد البكري، عضو الإتحاد المصري للغرف السياحية، إن سعر أرخص برنامج عمرة معتمد من وزارة السياحة والآثار يبلغ حاليا نحو 25 ألف جنيه، سنتعرف في التقرير التالي في «الموجز» على تفاصيل برنامج أرخص عمرة في مصر وكل التفاصيل عن العمرة وماهي هي ومعناها.

ماهو برنامج أرخص عمرة في مصر ؟

برنامج أرخص عمرة فى مصر يكون عبارة عن قضاء المعتمر المصرى 7 أيام بالمملكة العربية السعودية، مقسمة إلى 5 أيام بفنادق مكة المكرمة، ويومان بفنادق المدينة المنورة، وذلك بالإضافة إلى تذاكر الطيران ذهابا وإيابا وايضا زيارة المزارات الدينية بكل من مكة والمدينة .

ويشمل هذا البرنامج حصول المعتمر على تأشيرة عمرة معتمدة من وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى باركود البوابة المصرية للعمرة، وأن المسافر للعمرة عبر هذا البرنامج سيحصل على تأمين طبى يضمن علاجه بالمجان بالمستشفيات السعودية حال إصابته بأية أمراض، فضلا عن أن وزارة السياحة والآثار هى الضامنة لهذا البرنامج.

إقبال المواطنين على برنامج أرخص عمرة بمصر

على المواطنين الراغبين فى حجز هذا البرنامج التوجه إلى شركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة لهذا العام، موضحا أن العديد من الشركات تنظم هذا البرنامج، لأن هناك إقبال جيد حاليا من المواطنين على السفر للعمرة من خلال برامج العمرة التى تبلغ مدتها 7 أيام فقط.

ما هي العمرة وحكمها؟

تعني في اللغة القصد والزيارة، أما من حيث الاصطلاح الشرعي، فالعمرة هي زيارة المسجد الحرام في مكة لأداء مناسك خاصة، كالطواف، السعي والحلق. والعمرة مشروعة بأصل الإسلام.

تم فرض العمرة في السنة التاسعة للهجرة، ويصح أداء العمرة طوال أيام السنة، بمعنى أنه لا وقت محدد لها باستثناء أيام الحج، والعمرة تختلف عن الحج؛ إذ أن الحج ركن من أركان الإسلام وواجب على كل مسلم قادر، كما أن له وقت محدد لأداء مناسكه وهذا عكس العمرة. تبدأ مناسك العمرة بأن يقوم المعتمر بالإحرام من المواقيت المحددة، ثم التوجه إلى مكة ودخول المسجد الحرام، يقوم المعتمر بعد ذلك بأداء الطواف ثم السعي بين الصفا والمروة، وتنتهي المناسك بالحلق أوالتقصير.

أما عند حكمها فذهب العلماء إلى قولين:

الأول يرى أنها واجب

وهو مذهب أحمد بن حنبل والشافعي، واستندوا في رأيهم على ما رواه أهل السنن عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي محمد فقال: «إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، فقال النبي: حج عن أبيك واعتمر»، وما ذكر في القرآن: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ...}.

الرأي الثاني يرى أنها سنة

وهو مذهب مالك بن أنس وأبي حنيفة واستندوا في ذلك إلى ما رواه جابر بن عبد الله أن النبي محمد سئل عن العمرة: «أواجبة هي؟ قال: لا وأن تعتمر خير لك».

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