بمناسبة عمرة المولد النبوي.. ماهي مناسك العمرة؟

مع حلول موسم عمرة المولد النبوي 1446 هـ، انطلق العديد من المعتمرين من مصر والدول العربية والإسلامية لأداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، وتعتبر العمرة من السنن المؤكدة التي دعا إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي يمكن أداؤها في أي وقت من السنة.

ويتساءل كثير من المعتمرين قبل الانطلاق للشعائر المقدسة حول ماهي مناسك العمرة؟، وهو ما يجيب عنه الموجز في هذا التقرير.

مناسك العمرة

أركان العمرة الأساسية

تشمل مناسك العمرة ثلاثة أركان أساسية يجب على كل معتمر اتباعها لضمان إتمام العمرة بشكل صحيح:

الإحرام

وهو أول أركان العمرة، حيث يحرِم المعتمر من الميقات المحدد حسب موقعه، ويبدأ الإحرام بالاغتسال والتطيب، ثم يرتدي الرجل لباس الإحرام وهو إزار ورداء أبيضان غير مخيطين، فيما تحرم المرأة بملابسها العادية.

الطواف

عند الوصول إلى مكة، يبدأ المعتمر بالطواف حول الكعبة سبعة أشواط، بداية من الحجر الأسود، حيث يحرص على أن تكون الكعبة على يساره.

السعي بين الصفا والمروة

بعد الانتهاء من الطواف، يبدأ المعتمر بالسعي بين الصفا والمروة سبع مرات، بدءًا من الصفا ومرورًا بالمروة.

الطواف والسعي

يؤدي المعتمر سبعة أشواط حول الكعبة، وفي كل شوط، يمكنه تقبيل الحجر الأسود إذا تيسر له ذلك أو الإشارة إليه، بعد الطواف، يبدأ السعي بين الصفا والمروة، حيث يقرأ المعتمر قوله تعالى: "إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ" (البقرة: 158) في بداية السعي، ويكرر السعي سبع مرات بين الجبلين.

التحلل من الإحرام

بعد إتمام الطواف والسعي، يحلق المعتمر شعره أو يقصّه، ويكون بذلك قد أكمل مناسك العمرة، أما المرأة فتجمع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة.

المسجد النبوي

مناسك العمرة للرجال

من السنن المستحبة للرجال في العمرة:

الاضطباع، وهو وضع وسط الرداء تحت الإبط الأيمن وطرفيه على الكتف الأيسر.

الإسراع في المشي خلال الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف.

الهرولة بين الصفا والمروة خلال السعي.

مناسك العمرة للنساء

لا تختلف مناسك العمرة للنساء عن الرجال إلا في بعض التفاصيل، مثل ملابس الإحرام، حيث لا ترتدي المرأة النقاب أو القفازين خلال العمرة، وبعد الانتهاء من المناسك، تأخذ المرأة من شعرها قيد أنملة للتحلل.

اقرأ أيضا:

تعرف على آخر أخبار ضوابط العمرة 2024

موعد عمرة المولد النبوي 2024: الأسعار والبرامج المتاحة







