موعد إجازة رأس السنة 2025.. الإجازات الرسمية لهذا العام

موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2025.. تتطلع كافة شرائح المجتمع المصري إلى بداية عام 2025، إذ يعكف الجميع على التخطيط للعام الجديد وسط أحداث متلاحقة محليًا ودوليًا, من بين هذه التطلعات، يبحث الموظفون في الجهاز الإداري للدولة عن موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2025، التي ستشمل جميع الأجهزة الحكومية وتكون مدفوعة الأجر.

موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2025

يترقب الموظفون في الجهاز الإداري في مصر موعد إجازة رأس السنة الميلادية، التي ستكون يوم الأربعاء 1 يناير 2025, ويمنح هذا اليوم الفرصة للجميع للاستمتاع بالراحة والاحتفال في الأماكن العامة، وكذلك زيارة الأهل والأقارب.

مواعيد الإجازات الرسمية في 2025

يبدأ المصريون عام 2025 بالاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية، وتعد هذه الفترة بداية لعدة مناسبات دينية ورسمية ستمنح خلالها الحكومة إجازات رسمية, تستعرض جريدة “الموجز” مواعيد الإجازات الرسمية في مصر لعام 2025:

مواعيد الإجازات الرسمية في 2025

إجازة عيد الميلاد: 7 يناير 2025

إجازة عيد الشرطة وثورة يناير: 25 يناير 2025

إجازة أول أيام عيد الفطر: 30 مارس 2025

إجازة شم النسيم: 21 أبريل 2025

إجازة عيد تحرير سيناء: 25 أبريل 2025

إجازة عيد العمال: 1 مايو 2025

إجازة وقفة عرفات: 5 يونيو 2025

إجازة أول أيام عيد الأضحى: 6 يونيو 2025

إجازة رأس السنة الهجرية: 26 يوليو 2025

إجازة ثورة 30 يونيو: 30 يونيو 2025

إجازة ثورة يوليو: 23 يوليو 2025

إجازة المولد النبوي الشريف: 4 سبتمبر 2025

إجازة نصر أكتوبر: 6 أكتوبر 2025

الإجازات الدينية في عام 2025

تحتفل مصر بالعديد من الأعياد الدينية خلال العام 2025، التي تمنح الدولة فيها إجازات رسمية للمواطنين, وسيتم تحديد مواعيد هذه العطلات بناءً على رؤية الهلال في نهاية الأشهر العربية, وإليكم مواعيد الإجازات الدينية في مصر لعام 2025:

مواعيد الإجازات الرسمية في 2025

إجازة عيد الفطر: تبدأ الاثنين 31 مارس 2025، وتستمر لمدة 5 أيام.

إجازة عيد الأضحى: تبدأ الجمعة 6 يونيو 2025، وتستمر لمدة 9 أيام.

هل يحق استدعاء الموظف للعمل يوم إجازة رسمية؟

يشار إلى أن الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر حق للموظفين بالقطاع العام والخاص، ويحق لصاحب العمل استدعاء الموظف في ذلك اليوم بأجر مضاعف لهذا اليوم أو منحه يوم بديل وفقا لقانون العمل.

تشتهر مصر بأجوائها الاحتفالية المميزة خلال رأس السنة الميلادية، وتزين الشوارع والمحال التجارية بالأضواء والزينة، وتُنظم الفعاليات في مختلف المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية, وتقدم المطاعم والفنادق عروضًا خاصة للاحتفال بهذه المناسبة.

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