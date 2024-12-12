موعد إجازة رأس السنة 2025.. الإجازات الرسمية لهذا العام
موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2025.. تتطلع كافة شرائح المجتمع المصري إلى بداية عام 2025، إذ يعكف الجميع على التخطيط للعام الجديد وسط أحداث متلاحقة محليًا ودوليًا, من بين هذه التطلعات، يبحث الموظفون في الجهاز الإداري للدولة عن موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2025، التي ستشمل جميع الأجهزة الحكومية وتكون مدفوعة الأجر.
موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2025
يترقب الموظفون في الجهاز الإداري في مصر موعد إجازة رأس السنة الميلادية، التي ستكون يوم الأربعاء 1 يناير 2025, ويمنح هذا اليوم الفرصة للجميع للاستمتاع بالراحة والاحتفال في الأماكن العامة، وكذلك زيارة الأهل والأقارب.
مواعيد الإجازات الرسمية في 2025
يبدأ المصريون عام 2025 بالاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية، وتعد هذه الفترة بداية لعدة مناسبات دينية ورسمية ستمنح خلالها الحكومة إجازات رسمية, تستعرض جريدة “الموجز” مواعيد الإجازات الرسمية في مصر لعام 2025:
- إجازة عيد الميلاد: 7 يناير 2025
- إجازة عيد الشرطة وثورة يناير: 25 يناير 2025
- إجازة أول أيام عيد الفطر: 30 مارس 2025
- إجازة شم النسيم: 21 أبريل 2025
- إجازة عيد تحرير سيناء: 25 أبريل 2025
- إجازة عيد العمال: 1 مايو 2025
- إجازة وقفة عرفات: 5 يونيو 2025
- إجازة أول أيام عيد الأضحى: 6 يونيو 2025
- إجازة رأس السنة الهجرية: 26 يوليو 2025
- إجازة ثورة 30 يونيو: 30 يونيو 2025
- إجازة ثورة يوليو: 23 يوليو 2025
- إجازة المولد النبوي الشريف: 4 سبتمبر 2025
- إجازة نصر أكتوبر: 6 أكتوبر 2025
الإجازات الدينية في عام 2025
تحتفل مصر بالعديد من الأعياد الدينية خلال العام 2025، التي تمنح الدولة فيها إجازات رسمية للمواطنين, وسيتم تحديد مواعيد هذه العطلات بناءً على رؤية الهلال في نهاية الأشهر العربية, وإليكم مواعيد الإجازات الدينية في مصر لعام 2025:
- إجازة عيد الفطر: تبدأ الاثنين 31 مارس 2025، وتستمر لمدة 5 أيام.
- إجازة عيد الأضحى: تبدأ الجمعة 6 يونيو 2025، وتستمر لمدة 9 أيام.
هل يحق استدعاء الموظف للعمل يوم إجازة رسمية؟
يشار إلى أن الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر حق للموظفين بالقطاع العام والخاص، ويحق لصاحب العمل استدعاء الموظف في ذلك اليوم بأجر مضاعف لهذا اليوم أو منحه يوم بديل وفقا لقانون العمل.
تشتهر مصر بأجوائها الاحتفالية المميزة خلال رأس السنة الميلادية، وتزين الشوارع والمحال التجارية بالأضواء والزينة، وتُنظم الفعاليات في مختلف المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية, وتقدم المطاعم والفنادق عروضًا خاصة للاحتفال بهذه المناسبة.
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