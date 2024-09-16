بالتواريخ.. موعد الإجازات والعطلات الرسمية القادمة في 2024

مع بداية شهر سبتمبر 2024 تصدرت عبارات مثل إجازات 2024 و العطلات الرسمية محرك البحث جوجل، حيث يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة مواعيد الإجازات الرسمية القادمة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد الإجازات والعطلات الرسمية القادمة في 2024 .

إجازة المولد النبوي الشريف 2024

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن المولد النبوي الشريف لهذا العام سيوافق يوم الإثنين، 16 سبتمبر 2024، وهو الموافق لـ 12 ربيع الأول 1446 هـ. كما أصدر مجلس الوزراء قرارًا يمنح العاملين إجازة رسمية يوم الأحد، 15 سبتمبر 2024، احتفالاً بهذه المناسبة.

موعد الإجازات والعطلات الرسمية القادمة في 2024

تعد هذه الإجازة عطلة رسمية مدفوعة الأجر لموظفي القطاعين الحكومي والخاص. ويحق للموظفين الذين يطلب منهم العمل في هذا اليوم الحصول على ضعف الأجر.

الأجازات المتبقية في 2024

سبتمبر 2024: إجازة المولد النبوي الشريف يوم الإثنين، 16 سبتمبر (مع إجازة إضافية يوم الأحد، 15 سبتمبر).

أكتوبر 2024: إجازة عيد القوات المسلحة يوم الأحد، 6 أكتوبر (مع توقع ترحيلها إلى ا لخميس، 10 أكتوبر).

مواعيد شهر رمضان 2025

تشير التوقعات الفلكية إلى أن شهر رمضان لعام 1446 هـ سيبدأ يوم السبت، 1 مارس 2025، أو الأحد، 2 مارس 2025.

الإجازات الرسمية فى المدارس والجامعات في العام الدراسي الجديد

وفي سياق اخر، يتساءل الكثير من المواطنين عن الإجازات الرسمية فى المدارس والجامعات في العام الدراسي 2024- 2025 .

وفيما يلى قائمة إجازات 2025 بالتواريخ والمناسبات، كما يلى..

7 يناير الثلاثاء عيد الميلاد المجيد.

25 يناير السبت ثورة 25 يناير.

30 مارس الأحد عيد الفطر المبارك.

31 مارس الاثنين أجازة عيد الفطر المبارك.

21 أبريل الاثنين عيد شم النسيم.

25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء.

1 مايو الخميس عيد العمال.

5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات.

6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك.

7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك.

26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.

30 يونيو الاثنين ثورة 30 يونيو.

23 يوليو الأربعاء عيد الثورة.

4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف.

6 أكتوبر الاثنين عيد القوات المسلحة.

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