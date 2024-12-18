تسجيل العمالة الغير منتظمة بقيمة 1000 جنيه. اعرف هتقبض امتى؟

أعلنت وزارة العمل عن تطبيق منحة العمالة غير المنتظمة، بقيمة 1000 جنيه وذلك للفئات العمالة غير المنتظمة، وذلك تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الدعم والحماية للفئات الأكثر احتياجًا.

ومن المقرر أن يبدأ صرف منحة العمالة غير المنتظمة في 7 يناير 2025، وهو موعد عيد الميلاد المجيد، بعد قرار وزير العمل بزيادة قيمة المنحة الدورية من 500 جنيه إلى 1000 جنيه للمستحقين الذين تم تسجيل بياناتهم في قاعدة البيانات التابعة للوزارة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

موعد بدأ صرف العمالة غير المنتظمة

وتتضمن الإجراءات التنفيذية للقرار التي وجهت بها الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، بدء الصرف اعتبارًا من يناير المقبل، وحسب وزارة العمل، فإن التكلفة الإجمالية لصرف المنح الستة الدورية التي سيتم تقديمها سنويًا تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه.

منح العمالة غير المنتظمة

الفئات المستحقة لمنح العمالة غير المنتظمة

وتشمل الفئات المستحقة لهذه المنحة العديد من الفئات الاجتماعية المختلفة، مثل: عمال التراحيل، حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل حيازتهم عن فدان، محفظو وقرّاء القرآن الكريم، الباعة الجائلون، ومنادو السيارات، وموزعو الصحف، بالإضافة إلى صغار المشتغلين لحساب أنفسهم، والعاملين في مجالات مختلفة مثل الحرفيين، صيادي الأسماك، والعاملين في المنازل والمشروعات الزراعية والماشية، وتهدف هذه المنحة إلى تحسين الظروف المعيشية للعمالة غير المنتظمة، التي تعتبر من الفئات الأكثر عرضة للتأثر بالتغيرات الاقتصادية، في خطوة جديدة من الحكومة لدعم هذه الفئة الحيوية.

وفي سياق اخر، كشف وزير العمل محمد جبران، عن زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة الدورية والمُسجلة في قاعدة بيانات الوزارة لتصبح 1000 جنيه، وذلك في إطار تقديم خدماتها المميزة للفئات الأكثر احتياجًا ومراعاة ظروف المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم، خاصًة لأصحاب المعاشات الذين يزيد عددهم عن 11 مليون مواطنًا بكل المحافظات.

موعد صرف المنحة

ويجرى صرف منحة العمالة غير المنتظمة للأشخاص المُستحقين في 7 يناير 2025 «عيد الميلاد المجيد»، وذلك بعد صدور قرار من وزير العمل برفع قيمة المنحة الدورية لهم من 500 جنيه إلى 1000 جنيه للمسجلة بياناتهم في قاعدة البيانات بالوزارة.

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