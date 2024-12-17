بعد زيادتها لـ 1000 جنيه.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. تسعى الدولة ممثلة في وزارة العمل، جاهدة لتوفير شبكة أمان اجتماعي قوية للفئات الأكثر احتياجاً، وخاصة العمال غير المنتظمين.

وفي هذا الصدد ، شهدت منحة العمالة غير المنتظمة زيادة ملحوظة قبل حلول عام 2025، مما يعكس حرص وزارة العمل على تحسين أوضاعهم المعيشية ودعمهم في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وسيعرض لكم الموجز تفاصيل وموعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة عبر التقرير التالي.

منحة العمالة غير المنتظمة 2025

من ناحيته، كشف وزير العمل محمد جبران في وقت سابق، عن زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة الدورية والمُسجلة في قاعدة بيانات الوزارة لتصبح 1000 جنيه، وذلك في إطار تقديم خدماتها المميزة للفئات الأكثر احتياجًا ومراعاة ظروف المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم، خاصًة لأصحاب المعاشات الذين يزيد عددهم عن 11 مليون مواطنًا بكل المحافظات.

موعد صرف المنحة

ويجرى صرف منحة العمالة غير المنتظمة للأشخاص المُستحقين في 7 يناير 2025 «عيد الميلاد المجيد»، وذلك بعد صدور قرار من وزير العمل برفع قيمة المنحة الدورية لهم من 500 جنيه إلى 1000 جنيه للمسجلة بياناتهم في قاعدة البيانات بالوزارة.

ووجهت الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار بداية من يناير المُقبل، ووفقًا لما أعلنت وزارة العمل تأتي التكلفة الإجمالية لصرف الـ6 منح الدورية، نحو مليار و500 مليون جنيه سنويًا.

الفئات التي تستحق صرف المنحة

وبالنسبة للفئات التي تستحق صرف المنحة من العمالة غير المنتظمة جاءت كما يلي:

1- عمال التراحيل.

2- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين.

3- محفظو وقرّاء القرآن الكريم، والمرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

4- الباعة الجائلون.

5- ومنادو السيارات.

6- وموزعو الصحف.

7- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

8- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم.

9- ماسحو الأحذية المتجولون.

10- الصيادون.

11- العاملون المؤقتون في الزراعة أو في مشروعات تربية الماشية أو الدواجن أو في المناحل.

12- الحرفيون.

خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

الدخول على موقع وزارة القوى العاملة من هنــــــــــا .

. تحديد تسجيل القوى العاملة ومنها اختيار بيانات العمالة غير المنتظمة.

ضرورة إدخال الرقم القومي وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل الدخول.

ضرورة النقر على تسجيل الدخول لأول مرة إذا لم يكن هناك حساب سابق

اختيار الجنس ذكر أم أنثى.

إدخال محل الإقامة.

اختيار الحالة الاجتماعية.

تحديد مهنة العامل والدخل الشهري.

إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي.

مراجعة البيانات ثم النقر على تقديم الطلب.

مراجعة الطلب من الجهات المختصة ثم الرد بالقبول أو الرفض.

اقرأ أيضا :

فرص عمل بالمملكة العربية السعودية براتب 15 ألف ريال .. متفوتش الفرصة

تعرف على موعد قبض معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة