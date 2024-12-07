تفاصيل خطة وزارة العمل لرفع كفاءة المهن التعليمية والزراعية في مصر

وقعت وزارة العمل بروتوكولات تعاون مع نقابتي المهن الزراعية، والتعليمية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الخريجين، والشباب والعاملين -المرشحين من تلك الأطراف الموقعة- بالمجان، على احتياجات سوق العمل، ورفع الوعي النقابي، والاستفادة من منظومة وزارة العمل، ومنها برامجها المتطورة، ومراكزها التدريبية الثابتة والمتنقلة "82 مركزًا "، ودورها ومساندتها في تقديم الدعم الفني والمهني والتكنولوجي، طبقا للمعايير المحلية والدولية، واعتماد الشهادات للخريجين، التي تؤكد امتلاك المهارات اللازمة لدخولهم سوق العمل في الداخل والخارج، وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران.

وخلال السطور التالية يستعرض الموجز أبرز تفاصيل بروتوكولات التعاون :

توقيع البروتوكول

بروتوكلات تعاون في التدريب المهني

أكدت الوزارة في بيان اليوم، أن النقابتين المهنيتين، و"الاتحاد العام"، ستقوم بتنظيم ندوات وحملات توعوية داخل مقراتها للتوعية بخدمات الوزارة، وأهمية هذه البروتوكولات في مجالات التدريب المهني من أجل التشغيل، وضمان حضور المرشحين من الخريجين والشباب، والعمال والذين سيقع عليهم الاختيار بعد عمليات الاختبارات اللازمة، للاستفادة من العملية التدريبية، والتوعية.

لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ

ونصت بروتوكولات التعاون على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ، وتتكون من عدد متساوي من الأعضاء، بحد أقصى 4 أعضاء من كل طرف، لوضع خطة العمل، وآليات المتابعة والتنفيذ.

مراسم توقيع البروتوكول

بروتوكولات تعاون بين العمل ونقابتي المهن التعليمية والزراعية

حضر توقيع البروتوكولات: خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، ودكتور سيد خليفة نقيب عام المهن الزراعية، وعادل السيد حاحا الأمين العام المساعد لنقابة المعلمين، والمهندس جمال محمد أبو المعاطى عضو مجلس إدارة نقابة المهن الزراعية، ومجدي عبد التواب منسق البروتوكولات.

وحضرمن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: عبد المنعم الجمل رئيس "الاتحاد"، ومحسن اش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق عضو مجلس ادارة "الاتحاد"، وأحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية عضو مجلس ادارة "الاتحاد"، وأسماعيل صبري المستشار القانوني لرئيس الإتحاد العام، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.

وعن وزارة العمل، المهندسة ياسمين ممدوح مدير عام تخطيط ومتابعة التدريب المهني، ومحمد حسيني باحث بالإدارة المركزية للتدريب المهني .

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