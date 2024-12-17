فرص عمل بالمملكة العربية السعودية براتب 15 ألف ريال .. متفوتش الفرصة

تُغلق وزارة العمل، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، باب التقديم لـ فرص عمل بالمملكة العربية السعودية، التي تشمل وظائف برواتب مجزية تصل إلى 15,000 ريال شهريًا.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة المستمرة للحد من البطالة وتوفير ووظائف بالسعودية للشباب المصري.

لذا يستعرض موقع الموجز، تفاصيل فرص عمل بالمملكة العربية السعودية، على النحو التالي:

فرص عمل بالمملكة العربية السعودية

فرص عمل بالسعودية مهندسون مدنيون «5 وظائف»

الشروط:

بكالوريوس في الهندسة المدنية «يفضل الحاصلين على ماجستير».

خبرة من 5 إلى 15 سنة في مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي والبنية التحتية.

الراتب: من 7,500 إلى 15,000 ريال حسب الخبرة.

مهندسون مدنيون

مهندسون ميكانيكيون «5 وظائف»

الشروط:

بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية «يفضل الحاصلين على ماجستير».

خبرة من 5 إلى 15 سنة في مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي.

الراتب: من 7,500 إلى 15,000 ريال حسب الخبرة.

مهندسون ميكانيكيون

مهندسون كهربائيون «5 وظائف»

الشروط:

بكالوريوس في الهندسة الكهربائية «يفضل الحاصلين على ماجستير».

خبرة من 5 إلى 15 سنة في مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي.

الراتب: من 7,500 إلى 15,000 ريال حسب الخبرة.

مهندسون كهربائيون

وظائف بالسعودية محاسبون ذكور «2 وظيفة»

الشروط:

بكالوريوس في المحاسبة، المالية، أو إدارة الأعمال.

خبرة من 5 إلى 7 سنوات في مشاريع البنية التحتية أو الخدمات العامة.

الراتب: من 6,000 إلى 10,000 ريال حسب الخبرة.

محاسبون ذكور

كيفية التقديم لـ فرص عمل بالمملكة العربية السعودية

إرسال طلبات التقديم عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

التقديم مجاني تمامًا بدون وسطاء، لتعزيز الشفافية.

المستندات المطلوبة:

السيرة الذاتية.

صورة جواز السفر الساري.

المؤهل العلمي.

شهادات الخبرة «إن وجدت».

فرص عمل بالمملكة العربية السعودية

مزايا الوظائف:

علاوات سنوية بناءً على الأداء.

توفير السكن والإقامة.

تذاكر الطيران.

التأمين الصحي الشامل.

فرص للترقية ومد العقود.

ضمان التسوية المالية عند انتهاء العقد.

فرص التطور الوظيفي بالمملكة

تتيح هذه الوظائف الفرصة للمتقدمين ليس فقط لتحسين وضعهم المادي، بل أيضًا لاكتساب خبرات عملية متميزة في كبرى المشاريع التنموية بالمملكة، مثل مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي والبنية التحتية، مما يساهم في تعزيز كفاءاتهم المهنية وزيادة فرصهم للترقي مستقبلاً.

فرص عمل بالمملكة العربية السعودية

التزام وزارة العمل بالشفافية

تؤكد وزارة العمل التزامها الكامل بتوفير فرص عمل عادلة وشفافة، حيث تم تخصيص بريد إلكتروني مباشر للتقديم دون أي وسطاء، وهو ما يضمن للمواطنين الاستفادة من هذه الفرص بشكل مباشر، مع ضمان متابعة الوزارة لإجراءات التوظيف لضمان حقوق المتقدمين.

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