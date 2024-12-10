وظائف بنك مصر 2024 تفتح آفاقاً مهنية واعدة للشباب.. الشروط وكيفية التقديم

وظائف بنك مصر 2024.. أعلن أحد أعرق المؤسسات المصرفية في مصر، عن طرح مجموعة من الوظائف الجديدة عبر صفحته الرسمية على منصة "لينكد إن".

ويستهدف الإعلان عن وظائف بنك مصر، خريجي كليات التجارة والمحاسبة والمهتمين بمجال إدارة المنتجات، مما يتيح فرصاً متميزة للشباب لبناء مسيرة مهنية في القطاع المصرفي من خلال تقلد وظائف في بنك مصر.

وظائف بنك مصر المتاحة والمسؤوليات الرئيسية

1. مجال إدارة المنتجات

أوضح بنك مصر أن الوظائف المطروحة تتضمن عدة مسؤوليات رئيسية، والتي نستعرضها في السطور التالية..

مراقبة الربحية وحصة المحفظة، تشمل تسعير العلاقة والبيع المتبادل لتعزيز الإيرادات.

قيادة دورة المبيعات، من بدء التخطيط وحتى التنفيذ، بما في ذلك وضع مواصفات الصفقات والتسعير.

التنسيق بين الأقسام، ضمان التنفيذ السليم للمعاملات والعمل مع فريق تطوير المنتجات لتصميم حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء.

دعم خدمة العملاء، مساعدة العملاء في احتياجات منتجاتهم والعمل مع مديري العلاقات (RMs) لتحديد العملاء الجدد.

2. وظائف أخصائي توثيق

في إعلان سابق، طرح بنك مصر وظائف شاغرة في إدارة التوثيق، وتهدف هذه الوظائف إلى إدارة عمليات إصدار أنظمة التشغيل، توثيق الإجراءات، وتحسين تجربة العملاء.

وظائف بنك مصر 2024

المسؤوليات تشمل:

التنسيق مع الأقسام المختلفة قبل تطبيق السياسات.

تنفيذ خطط تدريب الفريق وتطوير المهارات.

إعداد تقارير رضا العملاء وحل المشكلات.

ويستعرض الموجز، الشروط المطلوبة للوظائف الشاغرة ببنك مصر كما يلي..

الشروط المطلوبة للوظائف الشاغرة ببنك مصر

درجة البكالوريوس في المالية، إدارة الأعمال، الاقتصاد، أو مجالات مشابهة.

خبرة لا تزيد عن 3 سنوات في إدارة المنتجات المصرفية أو حلول النقد.

مهارات متميزة في التسويق، الإقناع، وحل المشكلات.

قدرة على التواصل الفعال والعمل ضمن فريق.

ويقدم الخطوات الواجب اتباعها للتقديم على الوظائف الشاغرة في بنك مصر، على النحو التالي..

الخطوات الواجب اتباعها للتقديم على الوظائف الشاغرة في بنك مصر

زيارة الصفحة الرسمية لبنك مصر على منصة لينكد إن.

إنشاء حساب أو تسجيل الدخول إلى المنصة.

إرسال السيرة الذاتية مرفقة بطلب التقديم.

انتظار رد البنك لتحديد الخطوات التالية.

ويُعتبر بنك مصر مؤسسة مصرفية رائدة تساهم في تعزيز الاقتصاد المصري. ومن خلال هذه الفرص الوظيفية الجديدة، يُتيح البنك للشباب فرصة لتطوير مهاراتهم والانضمام إلى فريق عمل متخصص في بيئة مهنية عالية المستوى.

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