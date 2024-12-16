وظائف مثالية للسيدات للعمل من المنزل.. منها وظيفة الطبيب وكاتب المحتوى

وظيفة مثالية من المنزل.. خلق التحول الرقمي، الكثير من فرص العمل الجديدة والمختلفة عبر الإنترنت، مما أتاح للكثير من النساء العمل من المنزل وتحقيق دخل جيد، وبحسب ما ذكر موقع "CNBC"، فإن أكثر من نصف النساء حصلن على رضا وظيفي أعلى وزيادة في الإنتاجية وذلك بفضل هذه الفرص للعمل من المنزل، كما تتيح هذه الوظائف أيضًا رواتب مغرية وفرصًا من أجل تحسين الحياة المهنية والشخصية، لذا، سيقدم لكم الموجز في هذا التقرير أهم الوظائف التي يمكن أن تعملها المرأة من المنزل.

أهم 10 وظائف بإمكان المرأة شغلها من المنزل

- وظيفة طبيب نفسي

يكون الراتب المتوسط: 217,265 دولارًا سنويًا،

حيث أصبحت بعض الدول تسمح للطبيب النفسي بممارسة المهنة عن بعد، وذلك عن طريق مقابلات مع المرضى عبر الفيديو، وتقديم التشخيصات، وأيضاً كتابة خطط العلاج.

وظيفة طبيب نفسي

- وظيفة كاتب محتوى

يكون الراتب المتوسط: من 70,000 - 80,000 دولار سنويًا، حيث تقوم الكاتبة بكتابة المقالات والمحتوى المتعلق بمواضيع مختلفة لشركات ومواقع إلكترونية، ويُسمح لها أيضاً بالعمل من المنزل مع الحرية في تخصيص وقتها.

وظيفة كاتب محتوى

- وأيضاً وظيفة مدير طبي من المنزل

يكون الراتب المتوسط: 135,000 دولار سنويًا،

حيث يتطلب هذا الدور مهارات قيادية في أقسام طبية أو منظمات رعاية صحية، وقد يستدعي ذلك العمل بعض السفر وزيارات دورية للموقع، بالإضافة إلى مهارات تواصل وكتابة قوية.

وظيفة مدير طبي

- وظيفة عالم بيانات

يبلغ الراتب المتوسط: 129,000 دولار سنويًا، حيث يحتاج العمل في هذا المجال إلى تدريب متقدم في الرياضيات أو الإحصاء أو علوم الكمبيوتر، حيث يقوم بتحليل مجموعات البيانات وتطوير رؤى قابلة للتنفيذ في كافة الصناعات.

- ووظيفة مهندس برمجيات

يبلغ الراتب المتوسط: 107,273 دولارًا سنويًا، حيث يعمل مهندسو البرمجيات باستخدام لغات البرمجة وذلك لإنشاء وتطوير وتحسين المنتجات التقنية، ويمكنهم القيام بذلك من المنزل.

وظيفة مهندس برمجيات

- وظيفة مستشار أول لأمن المعلومات

ويبلغ الراتب التقديري: 123,000 دولار سنويًا، حيث تكون المسؤولية الرئيسية لهذا الدور هي تطوير استراتيجيات أمن الشبكات وإصلاحها في الشركات، وتشمل أيضاً المهام إجراء تقييمات للمخاطر واختبارات اختراق الشبكات.

وظيفة مستشار أول لأمن المعلومات

- وظيفة مديرة حسابات

الراتب المتوسط: 80,000 دولار سنويًا، حيث تتولى مديرة الحسابات مهام التواصل مع العملاء والرد على استفساراتهم وأيضاً تقديم حلول مالية وإدارية لهم، وهي وظيفة يمكن أداءها عن بعد.

وظيفة مديرة حسابات

- وظيفة محلل اكتواري

الراتب المتوسط: 102,734 دولار سنويًا، حيث يختص المحللون الاكتواريون في التنبؤ باحتياجات الشركات المالية من الأموال من أجل تغطية الخسائر المستقبلية، ويمكنهم أيضاً أداء هذه الوظيفة من المنزل.

وظيفة محلل اكتواري

-وظيفة مصمم جرافيك

ويكون الراتب المتوسط: 60,000 - 75,000 دولار سنويًا، حيث يعمل مصمم الجرافيك على إنشاء تصاميم مرئية لأغراض تجارية وترويجية، ويمكنه القيام بهذه المهمة من أي مكان مثل المنزل وذلك بفضل أدوات التصميم الرقمية المتاحة.

وظيفة مصممة جرافيك

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