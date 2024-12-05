جامعة القاهرة تعلن 43 وظيفة طبيب مقيم بمستشفيات الأورام: الشروط والتقديم

أعلنت جامعة القاهرة عن توفر 43 وظيفة طبيب مقيم بالإعارة للعمل بمستشفيات المعهد القومي للأورام، لمدة عام قابل للتجديد حتى 3-5 سنوات. تأتي الوظائف موزعة بين مستشفيي المعهد القديم والجديد (مستشفى 500500 بالشيخ زايد)، و يستمر التقديم حتى 16 ديسمبر 2024، ويعرض الموجز شروط الوظائف وطريقته.

توزيع الوظائف

13 طبيب مقيم: المعهد القومي للأورام القديم.

30 طبيب مقيم: مستشفى 500500 الجديد.



يتم التعيين وفق القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2024 وكتاب التعليم العالي رقم 530.

المهارات المطلوبة

1. أن يكون المتقدم مصري الجنسية.



2. الحصول على بكالوريوس طب وجراحة من جامعة القاهرة.



3. تقدير عام جيد جدًا في البكالوريوس، وتقدير جيد جدًا في مادة التخصص (إن لم يتوفر، يُقبل "جيد").



4. إتمام فترة الامتياز (التدريب الإجباري).



5. عدم شغل وظيفة طبيب مقيم أو معيد سابقًا في نفس التخصص أو غيره.

شروط التقديم

أن يكون التعيين بنظام الإعارة وفق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

التزام الطبيب بشروط العمل المعلن عنها وعدم استقالته سابقًا من وظيفة مشابهة.



الأوراق المطلوبة

1. أصل شهادة التخرج موضحًا بها التقديرات.



2. أصل شهادة الامتياز.



3. موقف التجنيد للذكور.



4. أصل شهادة الميلاد.



5. صورة الرقم القومي.



6. أصل تصريح مزاولة المهنة.



7. موافقة جهة العمل.



8. استمارة الرغبات الخاصة بجلسة المستشفيات بالقصر العيني.

طريقة التقديم

تُقدَّم الطلبات باليد باسم عميد المعهد القومي للأورام إلى شؤون الأطباء خلال فترة التقديم المحددة.

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