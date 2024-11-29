وظائف خالية برواتب تنافسية وتأمينات.. الشروط وطريقة التقديم

فرص عمل في شركات كبرى للشباب

توفر العديد من المؤسسات الكبرى فرص عمل للشباب من خلال ملتقيات التوظيف بالمحافظات المختلفة، مما يسهل الربط بين الباحثين عن وظائف والشركات التي تحتاج إلى عمالة، ومن بين تلك المؤسسات، تقدم وزارة الشباب والرياضة وظائف متعددة في شركات القطاع الخاص، تشمل جميع المؤهلات وأحيانًا بدون مؤهلات، ويرصدها لكم الموجز في هذا التقرير.

التخصصات المطلوبة في إحدى الشركات الهندسية



أعلنت إحدى شركات الصناعات الهندسية عن حاجتها لعدد من الوظائف، وتشمل التخصصات المطلوبة:

1. كبير أخصائيين: يجب أن يمتلك 3 سنوات خبرة في التصنيع أو الصناعة الهندسية.



2. أخصائي شؤون موظفين.

شروط التقديم على الوظائف

للقبول في الوظائف، يجب توافر الشروط التالية:

الحصول على شهادة بكالوريوس في أي تخصص.

الحصول على دبلومة في الموارد البشرية أو ما يعادلها.

مكان العمل: مدينة 6 أكتوبر.



المزايا الوظيفية

يحصل المقبولون على الوظائف على عدد من الحقوق والمزايا، منها:

راتب تنافسي بالإضافة إلى حوافز تعتمد على الأداء.

فرص للتدريب والتطوير المهني.

يومان عطلة أسبوعيًا.

ساعات العمل: 8 ساعات يوميًا.

تأمين اجتماعي وطبي، بالإضافة إلى تأمين على الحياة.



طريقة التقديم على الوظائف

يمكن التقديم عن طريق إرسال السيرة الذاتية المحدثة إلى البريد الإلكتروني: mailto:[email protected] مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفي في خانة الموضوع.

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رابط نتيجة امتحانات وظائف التربية والتعليم

