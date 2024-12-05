التنمية المحلية تعلن عن 136 وظيفة شاغرة.. تعرف على الشروط

وظائف التنمية المحلية.. تحرص وزارة التنمية المحلية في مصر على فتح أبوابها أمام الكفاءات من مختلف الفئات، عبر توفير فرص عمل قيادية في الإدارة المحلية بالمحافظات، وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لتحقيق العدالة وتوزيع الفرص بشكل منصف مع ضمان توافر الكفاءة اللازمة.

وتبين الموجز بالتفصيل موعد وشروط التقديم لمسابقة وظائف التنمية المحلية في السطور التابية

وظائف التنمية المحلية.. موعد التقديم لمسابقة وظائف التنمية المحلية

أعلنت وزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2024، عن إطلاق مسابقة جديدة لشغل 136 وظيفة قيادية في مجموعة وظائف الإدارة المحلية بالمحافظات، وأكدت الوزارة أن باب التقديم الإلكتروني سيتم فتحه اعتباراً من الأحد المقبل الموافق 8 ديسمبر 2024، ويستمر لمدة شهر كامل.

يأتي هذا الإعلان ضمن الضوابط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

كيفية التقديم على الوظائف القيادية

أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الراغبين في التقديم يمكنهم ملء استمارة الطلب عبر الموقع الرسمي للوزارة (رابط التقديم) بداية من الأحد 8 ديسمبر 2024.

شروط التقديم لوظائف التنمية المحلية

أشارت وزارة التنمية المحلية إلى عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للوظائف القيادية، سواء كانوا من داخل الجهاز الإداري للدولة أو خارجه، وهي:

ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عامًا.

أن يكون حسن السير والسلوك.

يفضل أن يكون لديه خبرة في إدارة المدن والأحياء أو الوظائف المرتبطة بها.

امتلاك المهارات القيادية والإدارية والفنية المطلوبة.

إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي.

اجتياز الاختبارات التي تجريها الوزارة.

تقديم السيرة الذاتية متضمنة الإنجازات، بالإضافة إلى مقترح تطوير للعمل.

اعلان وظائف التنمية المحلية



تفاصيل الوظائف القيادية المتاحة

تتنوع الوظائف القيادية المتاحة في المستويات الوظيفية المختلفة، وهي كالتالي:

1. المستوى الممتاز (14 وظيفة):

10 وظائف سكرتير عام.

3 وظائف رئيس مدينة.

وظيفة واحدة رئيس مركز ومدينة.

2. المستوى العالي (45 وظيفة):

4 وظائف سكرتير عام.

13 وظيفة سكرتير عام مساعد.

13 وظيفة رئيس مركز ومدينة.

15 وظيفة رئيس حي.

3. مستوى مدير عام (77 وظيفة):

وظيفة واحدة سكرتير عام مساعد.

49 وظيفة رئيس مركز ومدينة.

12 وظيفة رئيس مدينة.

15 وظيفة رئيس حي.

أهمية المسابقة ودورها في تطوير المحليات

تهدف هذه المسابقة إلى تعزيز كفاءة الإدارة المحلية من خلال اختيار أفضل الكوادر القادرة على تحمل المسؤولية وإحداث تطوير ملموس في العمل الإداري والخدمي بالمحافظات، وتدعو الوزارة جميع الكفاءات للتقدم والمشاركة في بناء مستقبل أفضل للمحليات.

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