أبرزها مبادرة بداية.. ملفات هامة علي طاولة وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الفيوم

تحرص وزيرة التنمية المحلية علي المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بمستوي المعيشة بمختلف المحافظات.

وتعقد الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لقاءات دورية وتعقد اجتماعات بصورة مستمرة مع المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

اجتماع وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الفيوم

وينشر “الموجز” تفاصيل اجتماع وزيرة التنمية المحلية مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لمتابعة تنفيذ المشروعات علي أرض المحافظة.

وزيرة التنمية المحلية

مبادرة بداية

وتابعت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ الفيوم تنفيذ الأنشطة والفاعليات المختلفة من المديريات والقطاعات بالمحافظة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، والتي تركز على بناء الإنسان المصري في عدد من المحاور بينها الصحة، التعليم، التنمية المحلية والاقتصادية والثقافة وغيرها من الخدمات الأساسية التي يحتاجها جميع أفراد الأسرة.

التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة

كما بحثت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ الفيوم آخر المستجدات الخاصة ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، حيث أكدت سرعة الانتهاء من كافة الملفات المقدمة، والاستمرار في تيسير الإجراءات علي كافة المواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة لتحقيق المستهدفات الموضوعة والحفاظ علي حق الدولة والمواطنين في تلك الملفات المهمة.

وفي السياق ذاته، أشار محافظ الفيوم إلى أنه يعقد اجتماعات دورية مع القيادات التنفيذية ورؤساء مجالس المدن، وممثلي كافة الجهات المعنية، لمتابعة ملفي التصالح والتقنين وحصر جميع الملفات المتوقفة، والانتهاء منها بشكل عاجل، وحث وتوعية المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح حتي الآن، بسرعة تقديم ملفات التصالح الخاصة بهم، وإنهاء جميع الإجراءات والاستفادة من التسهيلات التي يتم منحها من خلال دورة عمل التصالح الجديدة، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

كما تطرق لقاء وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الفيوم إلى متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأشارت الوزيرة إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس حياة المواطنين في القرى المستهدفة، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية لشبكات المرافق الخدمية، مشيرة إلى أهمية تشغيل كافة المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بكامل طاقتها بعد نهو أعمالها الإنشائية وتسليمها وتأثيثها، حتى يستفيد منها جميع المواطنين والتأكد بصورة مستمرة من مستوى أداء الخدمات المقدمة بها.

وتم تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 63 قرية بمركزي أطسا ويوسف الصديق بمختلف القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين، وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والاتصالات ومجمعات الخدمات الحكومية والزراعية والشباب والرياضة والصحة والتربية والتعليم ومشروعات الإدارة المحلية من نقاط إطفاء وأسواق ومواقف سيارات.

وقال محافظ الفيوم إن العديد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، قد تم الانتهاء من أعمالها الإنشائية، وتم تسليمها وتأثيثها ودخلت الخدمة بكامل طاقتها، كما تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية لعدد آخر من المشروعات، وجار تسليمها لتدخل الخدمة، وبلغت المشاريع الأخرى نسب تنفيذ عالية، كما أكد " الأنصاري" على الالتزام بالجداول الزمنية حتى تدخل تلك المشروعات حيز الخدمة في مواعيدها المقررة.

مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة الفيوم

كما تناول اجتماع وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الفيوم استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي 2024-2025 وذلك في مشروعات رصف الطرق وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة ومنظومة النظافة.

وزيرة التنمية المحلية

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية علي أرض محافظة الفيوم لسرعة الإنتهاء منها، ودخولها الخدمة للمواطنين وبصفة خاصة مشروعات الخطة الاستثمارية بما يحقق رضا المواطنين في كافة المدن والمراكز.

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