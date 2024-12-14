رابط الاستعلام عن نتيجة التظلم بمسابقة معلم مساعد لغة عربية| تفاصيل

مسابقة معلم مساعد لغة عربية.. أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إتاحة الاستعلام عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية عن نتيجة التظلمات في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد لغة عربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية رابط الاستعلام عن نتيجة التظلم بمسابقة معلم مساعد لغة عربية.



الاستعلام عن نتيجة التظلم بمسابقة معلم مساعد لغة عربية

كما أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موقع للمواطنين الاطلاع على النتائج والتمكن من متابعة مستجدات عملية التوظيف، وذلك من خلال الضغط هنا.



المستندات المطلوبة للتعيين في مسابقة معلم مساعد لغة عربية

كما حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات التعيين في مسابقة الـ30 ألف معلم مساعد، تشمل هذه المستندات:

1. أصل المؤهل الجامعي

2. احضار أصل شهادة الميلاد المميكنة

3. احضار عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي

4. فيش وتشبيه حديث

5. كما يشترط احضار كعب العمل

6. عدد 4 صور شخصية

7. إقرار الذمة المالية من البريد

8. عدد 3 دمغات من البريد

9. الموقف من التجنيد للذكور

10. شهادة الخدمة العامة للإناث

11. استمارة 111 من التأمين الصحي

12. الرقم التأميني

13. ملف تعيين من المكتبات

كما أكد الجهاز أنه يجب على المتقدمين مراجعة جميع المستندات المطلوبة لضمان استكمال إجراءات التعيين بشكل صحيح، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الحكومة لتطوير المنظومة التعليمية وتوفير فرص عمل للشباب في القطاع التعليمي، يُذكر أن التقديم في هذه المسابقة يعد خطوة هامة لتوفير معلمين مؤهلين يسهمون في تحسين جودة التعليم في مصر، ويشمل الإعلان جميع التفاصيل عبر بوابة الوظائف الحكومية الإلكترونية.

وفي سياق اخر، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات استلام تابلت مدرسي جديد في حالات الفقد أو الاستبدال لطلاب المرحلة الثانوية، موضحة أنه يتوجه الطالب إلى مقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقوم بتسليم مستندات استعاضة الجهاز اللوحي التابلت المدرسى.

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