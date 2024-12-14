تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حاليًّا، على تغيير القرارات الوزارية المنظمة للمدارس الخاصة والدولية، وبخاصة القرارين الوزاريين 420، و422 الصادرين عام 2014، وذلك وفقًا لقرارات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد محمد عبد اللطيف

العمل على تعديل قرارات التعليم الخاص

ويعد القرار الوزاري رقم 420 الحاكم الفعلي لمنظومة التعليم الخاص ( عربي ولغات)، وتضم منظومة التعليم الخاص نحو 3 ملايين طالب وطالبة.

ومنذ عام 2018 أدخلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة تعديلات على القرار الوزاري 420، إلا أن وزارة التربية والتعليم ترى أن الأمر يحتاج إلى تعديلات كبيرة على نصوص المواد القانونية في القرار الوزاري 420 ليتناسب مع الفترة القادمة.

وزير التعليم يصدر تعليماته ببدء تعديل قرارات التعليم الخاص

اجتماع الوزير مع أصحاب المدارس الخاصة والدولية

وكان وزير التربية والتعليم، في اجتماعه مع ممثلي جمعيات أصحاب المدارس الخاصة والدولية قبل عدة أيام، ناقش المشكلات والتحديات التي يواجهها قطاع التعليم الخاص والدولي.

بدء العمل على تغيير القرارات بالمدارس الخاصة

وأصدر وزير التربية والتعليم تعليماته ببدء العمل على تغيير القرارات الوزارية المنظمة للمدارس الخاصة والدولية، وبخاصة القرار الوزاري رقم 420 المعمول به منذ عقد من الزمان.

اقتراح القوانين الموجب تغيرها

وطالب وزير التعليم من مجالس إدارات جمعيات أصحاب المدارس الخاصة بتقديم رؤيتهم حول المواد القانونية التي تحتاج إلى تعديل أو تغيير.

وتنفيذًا لتعليماته، يواصل ممثلو جمعيات أصحاب المدارس الخاصة اجتماعاتهم لتقديم رؤيتهم بشأن القرارين الوزاريين 420 و422 لسنة 2014.

تحريك فصول المراحل المختلفة

إلى جانب ذكل، كانت أبرز النقاشات حول تعديل القرارات الوزارية تدور حول نصوص التحريك بين فصول المراحل التعليمية المختلفة في المدارس الخاصة، وكذلك التحول من فصول العربي إلى فصول اللغات.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025

وفيما يلي سيعرض لكم الموجز خريطة العام الدراسي 2024/2025، والتي جاءت كالتالي :

بداية الفصل الدراسي الأول: السبت 21 سبتمبر 2024.

انتهاء الفصل الدراسي الأول: الخميس 23 يناير 2025.

بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول: السبت 11 يناير 2025.

إجازة منتصف العام: تبدأ السبت 25 يناير 2025 وتنتهي الخميس 6 فبراير 2025.

بداية الفصل الدراسي الثاني: السبت 8 فبراير 2025.

نهاية الفصل الدراسي الثاني: الخميس 5 يونيو 2025.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني: تبدأ السبت 24 مايو 2025.

امتحانات الدبلومات الفنية: تبدأ السبت 31 مايو 2025.

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