في حال فقدان التابليت .. اعرف الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية العامة

الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية العامة في حال فقدان التابليت.. بعد قرار وزارة التربية والتعليم بسحب أجهزة التابلت المدرسي من طلاب المرحلة الثانوية، أثار الموضوع قلقًا بين الطلاب وأولياء الأمور بشأن شروط تسليم الأجهزة في حال وجود عيوب أو تلف، ووفقًا لذلك أصدرت الوزارة تعليمات بشأن الأوراق المطلوبة لتسليم الأجهزة في هذه الحالات، وذلك لضمان سير العملية بشكل منظم وفعال،حيث يتوجب على الطالب وولي أمره تقديم مستندات معينة حسب نوع المشكلة التي تواجه الجهاز، فيما يلى سنعرض لكم من خلال الموجز الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية العامة لـفقدان التابلت.

التابلت المدرسي

المستندات المطلوبة في حال فقد التابلت المدرسي

وأوضحت الوزارة، أنه عند فقد التابلت المدرسي لطلاب الثانوية العامة فإن الأوراق المطلوبة تكون كالتالي:

أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب.

صورة شهادة ميلاد الطالب.

صورة البطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

صورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت.

صورة معتمدة لمحضر الشرطة من قسم الشرطة والنيابة.

صورة إيصال المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي.

الرسوم الإدارية ويتم دفعها بالفيزا.

عقوبات ضياع أو إتلاف التابلت المدرسي

وبعد التعرف على الأوراق المطلوبة لتسليم تابلت أولى ثانوي، أوضحت الوزارة أن فقدان الجهاز أو إتلافه، مما يؤدي إلى خروجه من الضمان، يلزم المستلم (الطالب أو الفئات المستهدفة الأخرى) بسداد القيمة الكاملة للجهاز.

1. سداد القيمة الدفترية للجهاز بالكامل.

2. تحمل المصروفات الإدارية والمصاريف الأخرى المتعلقة بالجهاز.

3. تسليم جهاز بديل لحين انتهاء الدراسة.

سداد رسوم التابلت المدرسي

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم تفعيل سداد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، بإجمالي 158 جنيهًا، في جميع مكاتب البريد. كما تم تفعيل الدفع عبر خدمة فورى باستخدام الكود 66610.

النصائح الهامة من أجل الحفاظ على التابلت

استخدام الشاحن الأصلي المرفق مع التابلت للحفاظ على البطارية.

إغلاق الجهاز عند عدم الحاجة إليه لتوفير طاقة البطارية.

تجنب فتح الجهاز أو صيانته خارج مراكز الصيانة المعتمدة من Samsung.

الامتناع عن تركيب شاشة حافظة لتجنب تأثيرها على حساسية الشاشة على المدى البعيد

استخدام التابلت للأغراض التعليمية فقط، حيث تمت برمجته للوصول إلى بنك المعرفة

المصري ومحركات البحث العلمي.

الحفاظ على سرية الحساب وكلمة المرور.

تجنب شحن الجهاز لفترات طويلة لتجنب ارتفاع حرارته.

الحرص على حماية الجهاز من الخدوش أو الضياع أو السرقة.

الامتناع عن تحميل أي تطبيقات أو برامج غير مخصصة للاستخدام التعليمي.

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