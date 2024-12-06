وظائف خالية للشباب.. وظائف شاغرة في القاهرة لديها مميزات عديدة

وظائف خالية.. كشفت إحدى الشركات بمحافظة القاهرة وتحديداً بمنطقة التجمع الخامس، عن توافر 40 وظيفة شاغرة للعمل بوظيفة «ويتر» في مجال السياحة والضيافة وذلك لتقديم الأطعمة والمشروبات في بيئة احترافية، حيث تعتبر فرص مثالية للشباب وتتميز بمميزات متعددة، لذا، سيرصد لكم الموجز أهم المعلومات عن تلك الوظيفة.

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أهم شروط الإلتحاق بالوظيفة

أولا أن يكون مستوى الخبرة خبرة متوسط.

وأن تكون سنوات الخبرة كما تم ذكره من سنة إلى 10 سنوات.

والجنس المطلوب ذكور فقط.

والعمر المطلوب: بين 20 و38 عامًا.

والمؤهل المطلوب هو دبلوم نظام 5 سنوات (فوق المتوسط).

وأن يكون مستوى اللغة الإنجليزية أساسيات فقط.

والحاسب الآلي لا يشترط.

مايكروسوفت أوفيس لا يشترط أيضاً.

المهام المطلوبة لتلك الوظيفة

- تقديم قائمة الأطعمة والمشروبات المتواجدة مع تقديم أيضاً معلومات تفصيلية عن المكونات والتحذيرات الغذائية.

- وإبلاغ العملاء بالعروض اليومية الخاصة بالمكان.

- ومساعدة العملاء في اختيار الأطعمة والمشروبات المناسبة بناءً على الطلب.

- المساعدة في بيع المنتجات الإضافية وقت الحاجة.

- ونقل تفاصيل الطلبات إلى موظفي المطبخ بشكل دقيق.

- وبالإضافة إلي تجهيز وتحضير طلبات الأطعمة والمشروبات وفقًا للمعايير.

- وأيضاً ضمان نظافة الأدوات والأطباق وفرزها باستمرار.

- وترتيب الطاولات والحفاظ على الشكل الأنيق للمطعم.

- والحرص على تسليم الفواتير والشيكات للزبائن بانتظام.

- وتنظيم الأطباق والمعدات غير النظيفة ونقلها إلى قسم التنظيف بالمطعم.

- وأيضاً مراجعة العروض اليومية وتحديثات القائمة الغذائية باستمرار.

- والإلتزام بقواعد النظافة والصحة والسلامة.

- وأخيراً تقديم خدمة عملاء مميزة تعكس احترافية المكان.

مميزات الوظيفة

- الراتب الأساسي: 6000 - 8000 جنيه.

- وإتاحة وجبة مجانية يوميًا.

- وأيضاً توفير وسائل مواصلات خاصة للعاملين.

- وتأمينات اجتماعية.

طريقة التقديم على الوظيفة

من أجل التقديم على الوظيفة، تأكد من حضور المقابلات الشخصية، عقب التقديم عبر الضغط على هذا الرابط، ثم بعدها إختيار تقدم للوظيفة.

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