تعرف على موعد قبض معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن قرارات جديدة تتعلق بزيادة المعاشات، حيث سيتم تطبيق الحد الأدنى الجديد للمعاشات بقيمة 1495 جنيهًا اعتبارًا من 1 يناير 2025، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى دخل أصحاب المعاشات.

كما تقرر رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2000 جنيه إلى 2300 جنيه، بزيادة قدرها 300 جنيه، في حين ارتفع الحد الأقصى للاشتراك التأميني ليصل إلى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، بزيادة بلغت 1900 جنيه.

موعد صرف معاشات يناير 2025.. البداية مع العام الجديد

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات يناير 2025 في الأول من الشهر كما هو مُعتاد، وفقاً للقوانين المنظمة لصرف المعاشات، ويعد هذا الموعد ثابتًا لأصحاب المعاشات، مما يتيح لهم الاستعداد لصرف مستحقاتهم الشهرية بسهولة.

المعاشات

أماكن صرف معاشات يناير.. خيارات متعددة تناسب الجميع

وفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مجموعة متنوعة من القنوات لصرف المعاشات، تتيح لكل مستفيد اختيار الأنسب له، ويستعرض موقع الموجز هذه الأماكن على النحو الآتي..

منافذ البريد المصري.

ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

منافذ "فوري" وكروت "ميزة".

خطوات الاستعلام عن المعاشات إلكترونيًا

لتمكين المواطنين من معرفة تفاصيل معاشاتهم بسهولة، يمكنهم استخدام الخدمة الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ويقدم الموجز كيفية الاستعلام، في الخطوات التالية..

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة.

اختيار خدمة الاستعلام عن المعاشات.

إدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم التأميني.

الاطلاع على المعلومات الخاصة بالمستفيد.

هذه الخدمة تهدف إلى توفير الوقت والجهد لأصحاب المعاشات، وتسهل عليهم متابعة مستحقاتهم إلكترونيًا.

زيادة الحدين الأدنى والأقصى للتأمينات.. خطوة نحو مستقبل أفضل

تُعد التعديلات الأخيرة جزءًا من خطة شاملة لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، تهدف هذه الخطة إلى تحسين مستوى المعاشات وزيادة الدعم المالي لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

تنفيذ هذه القرارات يأتي استجابةً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يمثل نقلة نوعية في تحسين البنية الاجتماعية والاقتصادية لفئات كبيرة من المجتمع المصري.

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