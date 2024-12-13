بعد قرار الزيادة.. من هي الفئات المستحقة لرفع الحد الأدنى بالمعاش؟

من هي الفئات المستحقة لرفع الحد الأدنى بالمعاش؟.. أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات عن تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للمعاشات اعتبارًا من يناير 2025, وذلك بناءً على نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ولائحته التنفيذية.

من هي الفئات المستحقة لرفع الحد الأدنى بالمعاش؟

ويتساءل كثير من الناس عن الفئات المستحقة لرفع الحد الأدنى بالمعاشات التي حددتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات, وهي كالتالي:

أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 1500 جنيه، سيتم رفع معاشاتهم إلى 1500 جنيه.

الموظفون الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025، ويتم حساب معاشاتهم بأقل من 1500 جنيه، سيُرفع معاشهم إلى 1500 جنيه.

أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 10080 جنيهًا، سيتم زيادة معاشاتهم إلى 11600 جنيه.

المستفيدون الذين يتقاضون أقل من 2300 جنيه في الاشتراك التأميني، سيُرفع اشتراكهم إلى 2300 جنيه.

العاملون المؤمن عليهم بالحد الأقصى للاشتراك التأميني، والبالغ 12600 جنيه، سيتم زيادة اشتراكهم إلى 14500 جنيه.

هل تشمل الزيادة المستفيدين الحاليين؟

تستهدف الزيادة الجديدة فئة معينة من المؤمن عليهم، إذ سيتم رفع المعاش إلى 1500 جنيه لأولئك الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025، إذا كانت معادلة حساب معاشهم أقل من ذلك, وسيتم زيادة المعاشات الأخرى، لتشمل رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه.

من هي الفئات المستحقة لرفع الحد الأدنى بالمعاش؟

أماكن صرف المعاشات في يناير 2025

تستعرض جريدة “الموجز” أماكن صرف المعاشات في يناير 2025 من خلال:

من هي الفئات المستحقة لرفع الحد الأدنى بالمعاش؟

منافذ شركة فوري.

المحافظ الإلكترونية.

ماكينات الصرف الآلي (ATM).

فروع البنوك.

منافذ البريد المصري.

طرق الاستعلام عن المعاشات

وقالت الهيئة إنه وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات، ستتم إضافة زيادة سنوية للمعاشات بنسبة تصل إلى 15% في 1 يوليو 2025, ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن بيانات معاشاتهم عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي “اضغط هنا”. اختيار "صاحب معاش" ثم "الخدمات التأمينية". الضغط على "الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش". إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة. الضغط على "استعلام" للاطلاع على البيانات.

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