لأصحاب المعاشات.. كيفية الحصول على شقة تمليك بمقدم 20 ألف جنيه

أصحاب المعاشات.. أعلنت وزارة الإسكان، عن بدء سحب كراسات الشروط والتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، (سكن لكل المصريين 5) للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بعد تخصيص أسبوع خاص للمواطنين ذوي الهمم، لسحب الكراسات من مكاتب البريد، بدأ التقديم بشكل رسمي لجميع المواطنين، بما في ذلك شقق الإسكان الاجتماعي لـ أصحاب المعاشات.

المستندات المطلوبة لأصحاب المعاشات لحجز شقق الإسكان

ويستعرض موقع الموجز، المستندات المطلوبة من أصحاب المعاشات الراغبين في التقديم، على شقق الإسكان الاجتماعي، إليكم المستندات التي يجب تقديمها:

إيصال شراء كراسة الشروط مع إيصال سداد مقدم الحجز.

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته (سارية).

طابعة معتمدة من التأمينات توضح بيانات المعاش بالنسبة للأرامل وأصحاب المعاشات.

صورة من مستند النفقة للمطلقات.

شهادات رسمية تثبت الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة مثل، “وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة”.

شهادات ميلاد الأبناء القصر (رقم قومي مميكن)، بالإضافة إلى قيد عائلي مميكن.

إيصال مرافق حديث (كهرباء أو غاز أو مياه) لمحل السكن الحالي.

في حالة سبق الحجز في مشروعات الإسكان الاجتماعي، يجب تقديم مستند يثبت سحب مقدم جدية الحجز.

شروط الإسكان الاجتماعي لأصحاب المعاشات

تتمثل شروط التقديم لـ شقق الإسكان الاجتماعي، من قبل أصحاب المعاشات، في ألا يتجاوز سن صاحب الطلب في حالة متوسطي الدخل السن المقرر للمعاش، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، كما يُشترط أن يتم التعامل بنظام التمويل العقاري، ويُحظر الشراء نقدًا.

أصحاب المعاشات

تفاصيل المشروع الجديد: 78,730 وحدة سكنية

تشمل الحملة الجديدة 78,730 وحدة سكنية بمختلف المدن الجديدة والمحافظات، يقدمها الموجز، على النحو التالي..

40,607 وحدة سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا.

1,175 وحدة سكنية تحت الإنشاء بمساحة 75 مترًا.

11,920 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.

1,070 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 75 مترًا.

23,350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا في المحافظات.

الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين الراغبين في التقديم

للمواطنين محدودي الدخل، الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري هو 3500 جنيه، مع حد أقصى للدخل الشهري للأسرة 15,000 جنيه و12,000 جنيه للفرد.

للمواطنين متوسطي الدخل، الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري هو 12,000 جنيه، مع حد أقصى للدخل الشهري للأسرة 25,000 جنيه و20,000 جنيه للفرد.

إن هذا المشروع يوفر فرصة كبيرة للعديد من الأسر المصرية للحصول على سكن مناسب بأسعار ميسرة، وفقًا للأنظمة المالية المدعومة.

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