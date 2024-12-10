موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 بعد تبكيرها.. إليك التفاصيل

أعلنت وزارة المالية عن خبر سار للموظفين بشأن موعد، صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، حيث تقرر تبكير صرف الرواتب للعاملين في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، ليبدأ الصرف من يوم 22 ديسمبر بدلاً من يوم 24 كالمعتاد.

توجيهات وزارة المالية بصرف مرتبات شهر ديسمبر

كما حثت وزارة المالية الموظفين في الجهات الإدارية على تجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، نظراً لأن الرواتب ستكون متاحة ابتداءً من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة.

الموجز يكشف عن موعد صرف المرتبات شهر ديسمبر 2024، وأماكن صرف المرتبات، على النحو التالي:

موعد صرف المرتبات شهر ديسمبر 2024

سيبدأ صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 في البنوك التابعة للقطاع المصرفي المصري اعتبارًا من يوم الأحد 22 ديسمبر، على أن يستمر الصرف لمدة خمسة أيام متتالية.

أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

يمكن للموظفين صرف مرتباتهم من خلال العديد من الأماكن التي توفرها الوزارة، مثل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM).

فروع البنوك المختلفة.

منافذ البريد المصري.

صرف مرتبات شهر ديسمبر

جدول الحد الأدنى للأجور لشهر ديسمبر 2024: يتضمن جدول الحد الأدنى للأجور المرتبات المقررة وفقًا للدرجة الوظيفية كما يلي:

الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه.

الدرجة العالية: 10,200 جنيه.

درجة المدير العام: 9,200 جنيه.

الدرجة الأولى: 8,200 جنيه.

الدرجة الثانية: 8,000 جنيه.

الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه.

الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه.

الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه.

الدرجة السادسة: 6,000 جنيه.

مرتبات شهر ديسمبر 2024

زيادة الحد الأدنى للمعاشات

والجدير بالذكر، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أعلنت مؤخرًا عن رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، مما يعكس زيادة قدرها 195 جنيهًا.

كما سيزيد الحد الأقصى للمعاش إلى 11,600 جنيه بدلاً من 10,080 جنيه، بزيادة تبلغ 1,520 جنيهًا.

وستشمل الزيادة أيضًا رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2,300 جنيه، والحد الأقصى إلى 14,500 جنيه، وذلك وفقًا للآلية السنوية المقررة بالقانون لتحسين المعاشات.

موعد تطبيق الزيادة

ستدخل الزيادة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2025، لتشمل جميع المؤمن عليهم.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

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