موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات يناير 2025.. تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف المعاشات لشهر يناير 2025، مع بدء تطبيق التعديلات الجديدة التي تشمل رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025، ويأتي هذا القرار تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وترصد الموجز فيما يلي موعد صرف معاشات يناير 2025 في التقرير التالي:

موعد صرف معاشات يناير 2025

يبدأ صرف معاشات شهر يناير 2025 يوم الإثنين الموافق 1 يناير، من خلال جميع منافذ البريد وماكينات الصراف الآلي (ATM)، لتوفير الخدمة بسهولة وسرعة للمستفيدين.

تفاصيل زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات

وقبل الحديث عن موعد صرف معاشات يناير 2025، ننشر إعلان اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حول رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، ابتداءً من 1 يناير 2025.

قيمة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات 2025

وفقًا للتعديلات الجديدة:

الحد الأدنى للمعاش للأفراد الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من يناير 2025 سيكون 1495 جنيهًا، مقارنة بـ 1300 جنيه في عام 2024.

الحد الأقصى للمعاش سيرتفع إلى 11600 جنيه، بدلاً من 10080 جنيهًا.



المستفيدون من زيادة المعاشات الجديدة

ستشمل هذه الزيادات جميع المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم بعد 1 يناير 2025. وأوضح اللواء جمال عوض أن هذه التعديلات تأتي في إطار تحسين مستوى المعاشات المستحقة، بهدف توفير حياة كريمة للمستفيدين.

موعد صرف معاشات يناير 2025

آلية زيادة المعاشات وفق قانون التأمينات الاجتماعية

أشار عوض إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 يتضمن آلية سنوية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني. وتأتي هذه الزيادة كجزء من إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية لتوفير معاشات عادلة ومناسبة للمؤمن عليهم.

أهمية رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات

تهدف التعديلات الجديدة إلى:

تحسين قيمة المعاشات المستحقة.

توفير دخل مناسب للأفراد بعد انتهاء الخدمة.

تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين



مع هذه التعديلات، ينتظر أصحاب المعاشات بداية عام 2025 بتحسن ملموس في قيمة المعاشات المستحقة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

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