صرف معاشات شهر ديسمبر.. وقف المعاش لهذه الفئات 

معاشات شهر ديسمبر.. يتوجه أصحاب المعاشات خلال الساعات القادمة إلى مكاتب البريد وصناديق الصراف الآلي، وذلك لصرف مستحقاتهم للشهر المقبل، وقد يُفاجأ بعض المستحقين بتوقف صرف معاشاتهم دون علمهم السبب.

ويترقب آخرون زيادة المعاشات وفق قانون التأمينات 148 لسنة 2024 بشان زيادة المعاشات، لذا، سيرصد لكم الموجز تفاصيل معاشات شهر ديسمبر الجاري.

أصحاب المعاشات

معاشات شهر ديسمبر

وبدأت الهيئة القومية للبريد المصري، اليوم السبت، في صرف معاشات شهر ديسمبر 2024، للأشخاص الذين يختارون صرف مستحقاتهم المالية من البريد، في خطوة تهدف لتيسير الإجراءات للمستفيدين.

وقد جاء هذا التبكير بعد إعلان وزارة الإسكان عن توقف بيع كراسات "سكن لكل المصريين 5" لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من اليوم، وذلك بهدف منح كبار السن فرصة لصرف معاشاتهم بسهولة.

أسباب وقف المعاش لهذه الفئات

كما أصدرت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي قراراً بشأن توقف المعاش لعدد من الفئات بناءًً على ما نص عليه قانون التأمينات الإجتماعية، والتي تأتي كالآتي:

-أثناء وفاة المستفيد من المعاش، بمجرد وفاة المستحق للمعاش، ويقوم مكتب التأمينات التابع له بتحديث بياناته وتسجيل شهادة الوفاة وذلك لضمان عدم وصول المعاش لأصحابه من غير المستحقين، كأن يكون للمتوفاة أبناء عاملون.

-أو حين زواج الأرملة أو المطلقة، ويتم في هذه الحالة وقف المعاش عمن كان يتقاضاه بعد ثبوت توفر مصدر دخل يغنيه عنه.

-وحين حصول المستفيد على وظيفة مع بلوغ سن الـ21 إذا بلغ الإبن أو الأخ سن الـ21 عاماً، فإنه يتم في هذه الحالة قطع المعاش، إلا إذا كان عاجزاً عن العمل بفعل إعاقة أو انشغال بالتعليم، ففي هذه الحالة يستمر الطالب في الحصول على المعاش حتى يصل إلى سن الـ26 عام، وبالنسبة للحاصلين على مؤهلات متوسطة يتوقف المعاش حين بلوغ سن الـ24 عام.

عقوبة حصولك على معاش لا تستحقه

ويعكس القرار الخاص بوقف صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 حرص الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي على تنظيم عملية الصرف وضمان وصول المعاشات للمستحقين فقط، فبحسب العاملين في مصلحة التأمينات الإجتماعية، يتم استرجاع المبالغ التي حصل عليها المواطن وهذا قبل إكتشاف أنه أصبح لا يستحق المعاش بناءً على حالات سالفة الذكر، وهو ما يضمن المزيد من العدالة في توزيع المستحقات لأكثر من 11 مليون مواطن.

زيادة في المعاشات

تنص المادة رقم 35 من قانون التأمينات 148 لسنة 2024، على زيادة في نسبة المعاشات يوم 30 يونيو من كل عام، بحيث يتم صرف الزيادة الجديدة سنوياً وذلك من أول يوم شهر يوليو بحد أقصى 15%، وبناءً عليه يترقب أصحاب المعاشات تلك اللحظة آملين في تطبيق الحد الأدني للأجور على المعاشات أيضاً، وفقاً إلي إحدى المستفيدات من المعاشات تتطلب الزيادة التي نشهدها في الأسعار، زيادة منتظمة في مستحقات من لا يستطيعون على العمل من الأرامل والطلاب وغيرهم من الفئات المستحقة لدعمهم في مواجهة التحديات الإقتصادية.

حكم مرتقب هذا الشهر بشأن المعاشات

في وقتٍ سابق من العام، أقام أحد المواطنين دعوى قضائية لمساواة الحد الأدني للمعاشات بالحد الأدني للأجور، ووفقاً إلي ذلك تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إلي هذه القضية ومن المتوقع أن تشهد جلسة قضائية يوم 28 ديسمبر القادم لصدور حكمٍ بشأن أصحاب المعاشات، وأثناء إقرار زيادة المعاشات تبعاً لزيادة أجور العاملين، فإن ذلك لا يؤثر على الزيادة السنوية للمعاشات المقر بها القانون.

زيادة في المعاشات

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