2025.. الحقيقة الكاملة وراء زيادة المعاشات في يناير القادم

المعاشات تعتبر من الدخل الذي يهتم به العديد من الأسر التي يوجد بها فرد متقاعد عن العمل ووسط كافة الشائعات عن زيادة المعاش يكشف لكم موقع الموجز الحقيقة الكاملة في التقرير التالي

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زيادة المعاش في يناير القادم ؟

اوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ان الزيادات التي تضاف الى المعاشات تقدم بالفعل في يناير من كل عام ويتم تكوين بأمر رئاسي اذ ان حيث طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 يتم وضع المعاشات بمعدل ارتفاع لا يزيد 15% سنويا ويتم تحديد تلك الزيادة خلال شهر يوليو من كل عام

واستكملت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تصريحها ,بانه يتم تفعيل تلك الزيادة في بداية شهر يوليو سنويا مالم يوجه الرئيس امرا باستئناء ذللك الموعد وتقديمه وهو امر غير معلوم حتى هذه اللحظة

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قانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات

وكما اوضحت المادة 35 من القانون والدستور المصري انه يتم زيادة المعاش طبقا لحسابات معدل التضخم سنويا ويشمل هذا جميع من يتقاضون المعاش نسبة زيادة تعادل 15 % على الاكثر واي زيادة تسبق هذا الموعد يكون يقرار رئاسي مباشر ولا شيئ غير ذللك يمكن ان يبكره

الموعد المحدد لصرف معاشات شهر نوفمبر 2024

اما بخصوص المعاشات الخاصة بأصحابها فقد بدأ بالفعل اعطائها لأصحابها منذ بداية الشهر الحالي ويستطيعون اخذ هذه المعاشات عن طريق منافذ البريد المصري ومنافذ شركة فوري المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية او من خلال فروع البنوك العديدة والمحافظ الالكترونية التي تسمح لهم الوصول الى حقهم من المعاش ببساطة وسهولة فائقة

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جدول توضيحي لقيمة المعاشات بعد تفعيل الزيادة

وتعتمد قيمة المعاش على الشريحة التي يتواجد بها صاحبه في القائمة الاتية

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهً

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