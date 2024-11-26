خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.. رابط مباشر

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لصرف معاش شهر ديسمبر المقبل، لذلك يتزايد البحث عن خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إمكانية الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم، عبر الموقع الرسمي الخاص بالهيئة.

الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم، وأماكن صرفه، وحقيقة زيادته.

ويقوم أكثر من 13 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات لمعرفة بصرف المعاش شهريًا، وذلك من خلال منافذ الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية والبالغ عددها 9 آلاف و650 منفذًا.

الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024

وتختص وزارة المالية بتحديد مواعيد صرف قيمة المعاش شهريًا، حيث أوضحت أن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 سيكون يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024، ويستمر صرف المعاشات طوال شهر ديسمبر 2024، ويُمكن لأصحاب المعاشات استلام معاشاتهم في أي وقت خلال هذه الفترة، وذلك وفقًا للقانون الصادر برقم 148 لسنة 2019.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

أما فيما يتعلق بـ خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم، فقد أتاحتها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال موقع التأمينات الاجتماعية الالكتروني والتي تأتي على النحو التالي:

الدخول الي موقع التأمينات الاجتماعية الإلكتروني من خلال هذا الرابـط.

بعد ذلك اختيار "صاحب معاش ".

ثم اختار الاستعلام عن المعاش.

ثم كتابة الاسم الخاص بصاحب المعاش.

ثم في النهاية اضغط علي "استعلام" وسوف يظهر لك نتيجة الاستعلام الخاصة بك.

أماكن صرف المعاش

أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية العديد من الأماكن لصرف قيمة المعاش شهريًا، حيث يختار صاحب المعاش الوسيلة الأسهل له، ويتمكن أصحاب المعاشات من صرف المبلغ المستحق من خلال:

ماكينات الصرف الآلي (ATM)

فروع البنوك المختلفة

منافذ البريد المصري

منافذ شركة فوري

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش

الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

حقيقة زيادة قيمة المعاش في شهر ديسمبر 2024

وفيما يتعلق بحقيقة زيادة قيمة المعاش في شهر ديسمبر 2024، فلم يتم إقرار زيادة جديدة لـ معاشات شهر ديسمبر 2024، حيث كانت أخر زيادة للمعاشات في مارس 2024، بنسبة 15% ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن زيادة جديدة لـ معاشات شهر ديسمبر 2024، ولا يوجد أي بيان رسمي بشأن ذلك.

اقرأ أيضًا

شروط وخطوات الحصول على المعاش المبكر .. التفاصيل كاملة

هل يوجد زيادة في معاشات شهر ديسمبر 2024 .. إليك التفاصيل





