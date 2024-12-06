الاستعلام عن زيادة المعاشات وموعد صرف معاش شهر يناير 2025

الاستعلام عن زيادة المعاشات.. تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهودها لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستفيدين منها، والذين يتجاوز عددهم 10.5 مليون مواطن ومواطنة. في هذا الإطار، تم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات، بالإضافة إلى تعديل أجر الاشتراك التأميني لعام 2025.

وتوضح الموجز فيما يلي كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات في التقرير التالي

تفاصيل زيادة المعاشات 2025

كشف اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن قرار رفع قيمة الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، بزيادة قدرها 195 جنيهًا.

كما أشار إلى رفع الحد الأقصى للمعاش ليصبح 11,600 جنيه بدلًا من 10,080 جنيه، بزيادة بلغت 1520 جنيهًا. وستُطبق هذه الزيادات على الموظفين الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025.

زيادة المعاشات

تعديل الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أيضًا عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، بزيادة بلغت 300 جنيه،

أما الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، فارتفع إلى 14,500 جنيه بدلًا من 12,600 جنيه، بزيادة قدرها 1900 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025.

الإطار القانوني للزيادة

تأتي هذه القرارات تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يتضمن آلية سنوية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم بعد انتهاء خدمتهم، كجزء من خطة إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية.

موعد صرف معاشات يناير 2025

سيتم صرف معاشات شهر يناير 2025 بالتعديلات الجديدة، حيث ستتضمن الزيادة في الحد الأدنى للمعاشات بقيمة 195 جنيهًا وفي الحد الأقصى بقيمة 1520 جنيهًا، اعتبارًا من 1 يناير 2025.

زيادة المعاشات السنوية 2025

تنص المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على زيادة سنوية في المعاشات بنسبة لا تتجاوز 15%، ويتم صرف هذه الزيادة اعتبارًا من 1 يوليو من كل عام، ولذلك من المتوقع تطبيق زيادة جديدة في معاشات يوليو 2025.

طريقة الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي

يمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين الاستعلام عن أي تغييرات تخص معاشاتهم من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستخدام الرقم القومي.

رابط الاستعلام عن المعاشات

للاطلاع على تفاصيل زيادة المعاشات وكل ما يتعلق بها، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنا.

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتوفير حياة كريمة لهم.

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