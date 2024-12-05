موعد صرف معاشات شهر يناير بعد الزيادة والفئات المستفيدة

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025.. أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يناير 2025 سيبدأ من يوم 1 يناير، وستستمر عملية الصرف حتى نهاية الشهر, وذلك من خلال مجموعة متنوعة من المنافذ، منها ماكينات الصراف الآلي (ATM)، المحافظ الإلكترونية، منافذ شركة فوري، فروع البنوك المختلفة، ومكاتب البريد المصري.

زيادة المعاشات وتطبيق الحد الأدنى الجديد في يناير 2025

أقرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية زيادة الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، بزيادة قدرها 195 جنيهًا، بينما ارتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11,600 جنيه مقارنة بـ10,080 جنيه، مسجلًا زيادة قدرها 1,520 جنيهًا.

طبقت الهيئة زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2,300 جنيه بدلًا من 2,000 جنيه، فيما ارتفع الحد الأقصى إلى 14,500 جنيه بدلًا من 12,600 جنيه, وتأتي هذه التعديلات في إطار الآلية السنوية لتحسين قيم المعاشات وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية.

صرف معاشات شهر يناير

موعد تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2025



أكدت الهيئة أن تطبيق هذه الزيادات سيبدأ اعتبارًا من 1 يناير 2025، مشيرة إلى أن كافة التعديلات ستشمل المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

الفئات المستفيدة من قرار زيادة المعاشات

تستعرض جريدة “الموجز” المستفيدين من زيادة الحد الأدنى للمعاشات:

معاشات شهر يناير

أصحاب المعاشات الذين تقل معاشاتهم عن 1500 جنيه، وسيتم رفعها إلى 1500 جنيه. الموظفون المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في يناير 2025، وسيُرفع معاشهم إلى الحد الأدنى الجديد. أصحاب المعاشات الذين يتقاضون الحد الأقصى الحالي (10,080 جنيهًا) سيتم زيادته إلى 11,600 جنيه. الموظفون المؤمن عليهم الذين يتقاضون أقل من الحد الأقصى الجديد (14,500 جنيه) سيتم تعديل حد اشتراكهم وفقًا للتعديلات الجديدة.

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاش بالرقم القومي

يمكن للمستفيدين التحقق من تفاصيل الزيادة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستخدام الرقم القومي “اضغط هنـــا”

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية الجديد

جاء جدول الشرائح كما يلي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيهًا.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهًا.

الشريحة الرابعة عشرة: 11,592 جنيهًا.

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