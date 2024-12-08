استعلام عن قبض الشؤون الاجتماعية بالرقم القومي.. إليك التفاصيل

قبض الشؤون الاجتماعية.. يزداد البحث عن رابط الاستعلام عن قبض الشؤون الاجتماعية بالرقم القومي، خاصة مع بدء صرف المعاشات في منتصف كل شهر ميلادي، يعتبر هذا المعاش جزءًا من برنامج تكافل وكرامة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

رابط الاستعلام عن قبض الشؤون الاجتماعية بالرقم القومي

يمكن للمستفيدين من هذا البرنامج الاستعلام عن قبض الشؤون الاجتماعية عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الضغط على الرابط التالي من هنا يتعين على المستخدم إدخال الرقم القومي لصاحب بطاقة تكافل أو كرامة ثم الضغط على زر "استعلام" لمعرفة نتيجة صرف المعاش.

يهدف برنامج "تكافل وكرامة" إلى تقديم الدعم المالي للأسر والأفراد الأكثر احتياجًا، حيث تشمل الفئات المستفيدة منه الأسر، الأطفال، النساء، ذوي الإعاقة، المسنين، والشباب، وقد تم تحديد قيمة المعاشات على النحو التالي: 500 جنيه للأسر المستفيدة، 450 جنيهًا للمسنين وذوي الإعاقة، و350 جنيهًا للأيتام، كما يُعد هذا البرنامج جزءًا من جهود الحكومة المصرية لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، وتوفير الدعم المالي اللازم لتحسين حياة الفئات المستضعفة، بما يعزز من استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

المستندات المطلوبة للاستعلام عن قبض الشؤون الاجتماعية بالرقم القومي

- احضار صور من بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.



- احضار صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- كما يشترط للاستعلام عن قبض الشؤون الاجتماعية بالرقم القومي احضار صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

- كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة

المرض المزمن والأعاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة اقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

يصل عدد المستفيدين من قبض الشؤون الاجتماعية أو معاش تكافل وكرامة إلى ما يقرب من 5.2 مليون أسرة مستفيدة بتكلفة تتجاوز 25 مليار جنيه سنويا.

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