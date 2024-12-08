حقيقة تطبيق زيادة المعاشات في 2025 بدءًا من يناير المقبل

زيادة المعاشات في 2025.. تُعد زيادة المعاشات واحدة من أكثر الموضوعات التي تثير اهتمام ملايين المستفيدين في مصر، حيث تمثل المعاشات مصدر دخل أساسي لشريحة كبيرة من المواطنين، لا سيما كبار السن وأصحاب الحالات الخاصة.

ومع اقتراب العام الجديد، تزايدت التساؤلات حول حقيقة تطبيق زيادة المعاشات في 2025، وما إذا كانت الحكومة تعتزم اتخاذ خطوات لتحسين مستوى الدخل للمستفيدين بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية وتكاليف المعيشة.

زيادة المعاشات في 2025

الموجز يرصد في هذا التقرير تفاصيل وحقيقة زيادة المعاشات في 2025، خاصة أنها ليست مجرد إجراء مالي؛ بل تعكس اهتمام الدولة بتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم، ومع كل إعلان عن زيادات محتملة، يظل المواطنون في انتظار تأكيدات رسمية حول النسب المقررة وآليات التنفيذ، إلى جانب الجدول الزمني لتطبيقها.

وفي هذا الصدد، يهتم العديد من المواطنين خاصة أصحاب المعاشات بمعرفة حقيقة زيادة معاشات شهر يناير 2025، وذلك بعدما قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي زيادة الحد الأدنى للمعاش مع زيادة الحد الأدنى والأقصى لـ أجر الاشتراك التأميني، وهذا ما جعل الكثير من أصحاب المعاشات يتساءلون عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2025.

ووفقًا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية يحل موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 مع اليوم الأول من الشهر، الموافق الأربعاء 1-1-2025.

حقيقة زيادة المعاشات في 2025

أما بالنسبة لتفاصيل وحقيقة زيادة المعاشات في 2025 بدءًمن يناير المقبل، فقد أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض، في تصريحات سابقة له، أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين.

وأشار إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

وفي السياق ذاته، سبق وأكدت الدكتورة مايا مرسي التي تشغل منصب وزيرة التضامن الإجتماعي أن الأخبار التي يتم تداولها غير صحيحة بالمرة، وحتى الآن لم تعلن الوزارة عن الموعد الرسمي، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن تطبيق الزيادة الأخيرة للمعاشات في مارس الماضي، وذلك لدعم المواطنين ورفع مستوى المعيشة في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها البلاد.

زيادة المعاشات في 2025

وإليكم ننشر قيمة الحد الأدنى لصرف معاشات شهر يناير 2025 والتي جاءت على النحو التالي:

الحد الأدنى لصرف معاشات شهر يناير 2025

معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.



معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة السادسة: 2990 جنيه.

معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

معاشات شهر يناير 2025 لـ الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.

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