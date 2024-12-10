موعد تطبيق الحد الأدنى والأقصى للمعاشات بعد الزيادة الأخيرة رسمياً

تسعى الدولة المصرية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ومن هذا المنطلق أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة في الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، وفي هذا الصدد يرصد "الموجز" موعد زيادة المعاشات رسميًا.





متي يتم صرف أول زيادة في المعاشات؟





وبحسب ما أعلنته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في وقت سابق، فإن موعد رفع الحدين الأدنى والأقصى لأصحاب المعاشات، سيكون في يناير من العام المقبل 2025.





وذكرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن زيادة الحد الأدني والأقصي للمعاشات سيكون على النحو التالي:



بالنسبة لأصحاب المعاشات للذين ستنتهي مدة خدمتهم ويبلغون سن المعاش في 1 يناير ستكون من الشهر ذاته .



وتكون الزيادة الرسمية لأصحاب المعاشات الآخرين في شهر يوليو المقبل وفقا للقانون.





زيادة الحد الأقصى للمعاشات.. كم سيبلغ؟





أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في بيان له عن زيادة الحد الأقصى للمعاشات إلى 11600 جنيه، بدلاً من 10080 جنيها.



وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين عن أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه.







سامي عبدالهادي: رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني لـ 2300





ومن جانبه أوضح سامي عبدالهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه.



ونوه نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين بأنه تم رفع الحد الأقصى لهذا الأجر ليصل إلى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه.





موعد تطبيق الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني





وأشار سامي عبدالهادي إلى أنه سيبدأ موعد التطبيق الرسمي لهذا القرار اعتبارًا من أول يناير 2025.



وأكشف سامي في تصريحات له إنه سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، في حين سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها، وذلك لمن تنتهي خدمته اعتباراً من 1 يناير 2025.



المستفيدين من تكافل وكرامة هل يشملهم القرار؟





أوضح نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ما إذا كان المستفيدين من تكافل وكرامة يشملهم هذا القرار من عدمه قائلًا: "هذا التعديل سيشمل كافة المؤمن عليهم بدءًا من بداية العام المقبل، وهذا القرار لن يشمل المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة".

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