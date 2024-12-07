التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدة الاشتراك.. بالرقم القومي

يعد برنت التأمينات الاجتماعية، أحد المستندات الأساسية التي يتطلبها العديد من المرشحين للوظائف الجديدة كجزء من مسوغات التعيين.

ومع توجه الدولة نحو التحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030 أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات بشكل إلكتروني ومجاني عبر موقعها الرسمي، مما يسهل الحصول على المدد التأمينية للمواطنين.

الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية رابط الاستعلام عن برنت التأمينات الاجتماعية 2024



الاستعلام عن برنت التأمينات الاجتماعية 2024

يمكن للمستخدمين الاستعلام عن مدة اشتراك التأمينات الاجتماعية، بسهولة من خلال عدة خطوات بسيطة عبر الإنترنت.

ـ يجب أولاً الدخول إلى موقع الهيئة من خلال الضغط هنا ، ثم اختيار خدمة "الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة بكل مدة".

ـ بعد ذلك، يتم إدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي واسم الأم، ومن ثم الضغط على "أنا لست روبوت" لإتمام العملية. بعدها، يظهر للمستخدم تفاصيل المدد التأمينية والأجور الخاصة بكل مدة.

التأمينات الاجتماعية

كما تتيح الهيئة أيضًا خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني عبر الموقع الإلكتروني من خلال إدخال البيانات المطلوبة والضغط على "استعلام"، ومع ذلك، يجب التنويه إلى أن الاستعلام عن البرنت التأميني عبر الإنترنت لا يعد مستندًا رسميًا، بل هو وسيلة للاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالمدد التأمينية بشكل مبدئي.

كيف أحصل على برنت من التأمينات الاجتماعية؟

لا يعد الاستعلام عن البرنت التأميني أون لاين مستندا رسميًا يمكن الاعتداد به في مسوغات التعيين الرسمية ولكنه يساعد على الاطّلاع على المدد التأمينية واستخدامها بشكل مؤقت ضمن المستندات الأولية التي تُثبت سنوات الخبرة وتُطلب لتجهيز العرض الوظيفي في بعض المؤسسات، ولاستخراج برنت تأمينات مُعتمد يجب الذهاب إلى مكتب التأمينات في محيط محل الإقامة.

كم يستغرق استخراج برنت التأمينات الاجتماعية؟

ويوجد في كل مدينة ومركز وقرية مكتب تأمينات على الأفراد لاستخراج البرنت التأميني بشكل رسمي، ويمكن الحصول عليه في نفس اليوم.

الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت التأمينات الاجتماعية

تشمل بطاقة الهوية الوطنية سارية مع صورة منها، بالإضافة إلى ضرورة ختم البرنت بختم المكتب وتوقيع مديره ليكون صالحًا للاستخدام في الإجراءات الرسمية مثل التعيين أو غيره.

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