محافظ سوهاج يحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة ويدشن مبادرة نحو مجتمع دامج

شهد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، والذي نظمته المحافظة بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، إلى جانب نخبة من النواب والقيادات التنفيذية، ورجال الدين، وممثلي المجتمع السوهاجي.

وترصد الموجز فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة التى نظمته محافظة سوهاج في السطور التالية

توزيع عقود عمل وكراسي متحركة لذوي الإعاقة

بدأت الفعاليات بتوزيع المحافظ 25 عقد عمل لذوي الإعاقة في القطاع الخاص، بهدف تمكينهم ودمجهم في سوق العمل، بالإضافة إلى تقديم كراسي متحركة لعدد من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تفقد المحافظ معرضًا لمنتجات ذوي الإعاقة، الذي ضم العديد من الأعمال اليدوية والفنية المميزة التي عكست إبداعاتهم وقدراتهم.

محافظ سوهاج يشيد بجهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة

خلال كلمته، أكد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج على اهتمام الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفئة ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن الدستور والقانون المصريين كرسا حقوقهم ودعما إدماجهم في المجتمع. وأوضح أن المحافظة تعمل بشكل مستمر على توفير فرص عمل لذوي الإعاقة، إلى جانب تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المقدمة لهم.

محافظ سوهاج اثناء حفل ذوي الاعاقة

وقال المحافظ: "نحن في محافظة سوهاج نؤمن بقدرة ذوي الإعاقة على الإبداع والمساهمة الفعالة في المجتمع، ونسعى لتقديم بيئة شاملة وداعمة لهم."

إطلاق مبادرة "نحو مجتمع دامج"

ضمن الاحتفالات، أعلن المحافظ عن إطلاق مبادرة "نحو مجتمع دامج"، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لدعم وتمكين ذوي الإعاقة. تم استعراض جهود الجهات الحكومية والمجتمعية لتحقيق الدمج الكامل لهذه الفئة في كافة المجالات، بما يعكس التزام المحافظة تجاه أبنائها من ذوي الهمم.

احتفال مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع

اختتمت الفعاليات بزيارة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بحي غرب سوهاج، حيث شارك المحافظ في احتفال خاص ضم معرضًا لمنتجات أقسام المدرسة، إلى جانب فقرات فنية واستعراضية قدمها الطلاب، أظهرت مواهبهم وإبداعاتهم.

جهود مستمرة لتمكين ذوي الإعاقة في سوهاج

تأتي هذه الاحتفالات ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها محافظة سوهاج لدعم وتمكين ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، بما يعكس التزام الدولة برعاية حقوق هذه الفئة وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

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