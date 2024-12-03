محافظ سوهاج يتفقد استعدادات الوحدات المحلية لموسم الشتاء.. استعدادات مكثفة لمواجهةالسيول

في إطار الاستعدادات لموسم الشتاء، قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بجولة تفقدية شملت اصطفاف المعدات والسيارات التابعة للوحدات المحلية في مراكز جنوب المحافظة، بما يشمل المنشاة، وجرجا، والبلينا، ودار السلام، وتمت الجولة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة الإسعاف، لضمان جاهزية جميع الجهات المعنية للتعامل مع أي طارئ قد ينجم عن الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء.

وتستعرض الموجز تفاصيل جولة محافظ سوهاج استعدادا لموسم الشتاء

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر، سكرتير عام المحافظة، بالإضافة إلى العميد نادر نبيل، المستشار العسكري، والدكتور هاني فؤاد، رئيس هيئة الإسعاف بسوهاج.

جولة محافظ سوهاج..تفقد المعدات ومتابعة الاستعدادات



شدد المحافظ على أهمية جاهزية المعدات المستخدمة في مواجهة الأزمات، مثل سيارات الشفط، الجرارات، واللوادر، لضمان التدخل الفوري حال حدوث أمطار غزيرة أو سيول، وأكد المحافظ على ضرورة التأكد من صلاحية هذه المعدات وتهيئة فرق العمل المدربة في الوحدات المحلية للتعامل مع أي طارئ.

كما تضمنت الجولة تنفيذ مناورة ميدانية لمختلف السيارات والمعدات للتأكد من كفاءتها ومدى جاهزيتها لمواجهة الطوارئ.

تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية



أكد اللواء عبد الفتاح سراج على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية لضمان استجابة سريعة وفعّالة، وأشار إلى ضرورة التأكد من كفاءة البنية التحتية للمحافظة، بما يشمل مصارف مياه الأمطار ومخرات السيول، مع التأكيد على خلوها من أي عوائق قد تعيق تصريف المياه.

جهود المحافظة لمواجهة تحديات الشتاء



أوضح المحافظ أن محافظة سوهاج تعمل على توفير كافة الإمكانيات والموارد اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية السيئة التي قد يشهدها فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، وكما دعا جميع الجهات إلى مواصلة الجهود لضمان استعداد كامل للمحافظة لموسم الأمطار.

جولة محافظ سوهاج..جهود استباقية لضمان السلامة



جاءت هذه الجولة ضمن جهود المحافظة لضمان أقصى درجات الاستعداد والتأهب لموسم الشتاء، مع التركيز على تنفيذ خطط استباقية تهدف إلى تقليل الأضرار الناجمة عن السيول والأمطار الغزيرة.

بهذه الجهود المكثفة، تسعى محافظة سوهاج لتقديم نموذج يحتذى به في الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية الطارئة، مع تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان استجابة فعّالة وسريعة تحمي الأرواح والممتلكات.

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