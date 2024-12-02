نظر محاكمة المتهمين في قضية خلية داعش سوهاج اليوم

خلية داعش، من القضايا التي لا تزال المحاكمات فيها حتى الوقت الراهن يحاكم المتهمين فيها عما اقترفوه من تعطيل أحكام الدستور، إذ إنهم عملوا أيضًا على تعطيل القوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

خلية داعش في سوهاج

الموجز يستعرض قصة خلية داعش في محافظة سوهاج التي بدأت منذ عام 2018، واستمرت حتى 2019، إذ كون شخص جماعة إرهابية وضم إليها العديد من الأفراد ليقوموا بالأعمال المخالفة للقانون والدستور.

نظر محاكمة خلية داعش بسوهاج

الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة، كان من بين أبرز الأهداف التي كفلها مؤسس تلك الخلية في سوهاج، إذ تنظر اليوم الإثنين، الدائرة الأولي إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 5 متهمين في خلية داعش بسوهاج، في القضية رقم 48 لسنة 2024، جنايات أمن الدولة.

أمر الإحالة في قضية خلية داعش

أمر الإحالة في قضية خلية داعش سوهاج، جاء فيه تفاصيل القضية، إنه خلال الفترة من عام 2018 حتى 13 أكتوبر من عام 2019، المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية، كان الغرض منها تعطيل السلطات العامة ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بجانب الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، فضلًا عن تبني أفكار جماعة داعش الإرهابية.

تفاصيل أمر إحالة المتهمين في قضية خلية داعش

أمر الإحالة في قضية خلية داعش سوهاج، أضاف أن المتهمين من الثاني حتى الخامس والأخير ساهموا في الأعمال الإرهابية للجماعة، فأصروا على الانضمام إليها رغم علمهم بأغراضها.

الإمداد المالي والإداري

لم يتوقف إجرام المتهمين عند الانضمام إلى الخلية فقط، بل إن المتهمين من الأول حتى الثالث ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، بتوفير وإمداد الخلية بالأموال والمقرات والمعلومات المساعدة على ترويع أمن المواطنين، فضلًا عن تصنيع المفرقعات.

قضية خلية داعش سوهاج

اتهامات المتهمين في قضية خلية داعش

أمر الإحالة تضمن أن المتهمين حضروا لارتكاب جريمة إرهابية بأن رصد المتهمان الأول والثالث مركز شرطة جرجا، نقطة شرطة بيت داوود، وكنيسة بمدينة جرجا، لكن مهمة المتهمين الثاني والثالث رصدا مطار سوهاج الدولي، إذ أصروا على مقاومة أفراد تأمين تلك المنشآت وتسليحهم.

فيما تلقى المتهم الثالث تعليمات في كيفية تصنيع الأدوات المفرقعة؛ حتى يستخدمها في نسف تلك المنشآت وتخريبها بدعوى أنها مخالفة لأهدافهم.

ووجه للمتهم الثالث تلقي تعليما على صنع سلاح تقليدي "عبوة مفرقعة"، وحاز المتهمين جميعا أسلحة تقليدية "مواد وأدوات تستخدم في تصنيع العبوات المفرقعة".

كما روجوا بطرق غير مباشرة لارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية، حيث نشروا الذعر بين المواطنين، فضلًا عن ترهيبهم، وحاولوا ضم المزيد من العناصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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