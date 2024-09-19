خلية حلوان الجديدة.. الأمن الوطني يكشف تفاصيل مخطط لاستهداف كنائس وقسم شرطة

كشفت تحريات قطاع الأمن الوطني عن تفاصيل مخطط خلية حلوان التي تبنت أفكاراً تكفيرية مستلهمة من تنظيم داعش، حيث قامت بتجميع معلومات عن كنائس في منطقتي طرة والمعادي، بالإضافة إلى معلومات عن قسم شرطة حلوان يرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



تفاصيل مخطط خلية حلوان

تشير التحريات إلى أن خلية حلوان تتكون من خمسة متهمين، بزعامة فؤاد محمد فؤاد، الذي اعتنق أفكاراً متطرفة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وقد كُلف بالتحريض على العنف ضد القضاة وأفراد الجيش والشرطة، بالإضافة إلى استهداف المسيحيين.

الارتباطات الداخلية للمتهمين في خلية حلوان

ارتبط المتهم الأول بالمتهم الثاني محمد حمدي عبدالحميد خلال فترة حبسهما في 2015، حيث أسسوا جماعة تهدف إلى إلحاق الضرر بالوحدة الوطنية وتعطيل الدستور، كما شمل التنظيم المتهمين عبدالله نزيه ومحمود سعد نصار وعمر خالد المالكي، حيث أعد المتهم الأول برنامجاً يتضمن لقاءات دورية ودورات تقنية حول استخدام الأسلحة.

المخطط الأمني والعسكري

اعتمدت خلية حلوان على استخدام أسماء حركية لتفادي الرصد الأمني، وأعدت دورات تدريبية لتعزيز قدراتهم القتالية، كما سعى الأعضاء للالتحاق بتنظيمات خارج البلاد لتلقي تدريبات عسكرية تمهيداً لتنفيذ عمليات عدائية داخل مصر.

التمويل والتنفيذ لمخططين خلية حلوان

استندت الجماعة إلى تمويل داخلي من المتهمين، واستخدموا سيارات لمراقبة المنشآت المهمة. جمعوا معلومات عن الكنائس وأقسام الشرطة في حلوان لتخطيط عملياتهم بأسلوب الذئاب المنفردة.

واعتمدت الجماعة على ما جمعه المتهمون الأول والثالث والرابع والخامس من معلومات وبيانات عن بعض الكنائس بمنطقتي طرة والمعادي، وبعض الكمائن الثابتة وأقسام الشرطة والتمركزات الأمنية المعينة على بعض البنوك والمنشآت الهامة والحيوية بمنطقة حلوان، وقوفا على قوة وأعداد أفراد تأمينها، وأمدوا بها أعضاء الجماعة للتحضير لاستهدافها بعمليات عدائية بأسلوب الذئاب المنفردة لتنفيذ تكليفات قيادات تلك الجماعة.

جدير بالذكر ان، تأتي هذه التحريات في إطار جهود الأمن الوطني لكشف الأنشطة الإرهابية والتصدي للمخططات التي تهدد زعزة الأمن الوطني والاستقرار للمواطنين وبث الرعب في نفوسهم.

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