بالتفاصيل رابط التقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي وأسعار وأماكن الوحدات

رابط التقديم الي شقق الإسكان الاجتماعي.. سبق وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة شراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي، وسداد مقدم جدية الحجز للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" حتى 31 ديسمبر 2024، بدلًا من الموعد السابق 24 ديسمبر، هذا التمديد جاء لتعويض فترة التوقف المؤقت وضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين الراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي، ضمن مبادرة سكن لكل المصريين5، ويبحث الكثير عن رابط التقديم علي هذه الشقق.

كيف تحصل على كراسة الشروط

يمكن للراغبين في الحصول على وحدة سكنية شراء كراسات الشروط من مكاتب البريد المميزة في المحافظات التي يتضمنها الطرح.

تكلفة كراسة الشروط: 300 جنيه.

المصروفات الإدارية: 355 جنيهًا.

عدد مكاتب البريد المتاحة: حوالي 400 مكتب.

الإسكان الاجتماعي

خطوات التقديم الإلكتروني

ويقدم الموجز، طريقة التقديم الإلكتروني على شقق الإسكان الاجتماعي، ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 5، على النحو التالي..

يمكن للراغبين في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، حجز وحداتهم إلكترونيًا عبر الرابط، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

خطوات التقديم

ويستعرض الموجز، مع قرائه ومتابعيه خطوات التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي، كما يلي..

الدخول إلى الموقع وتسجيل البيانات الشخصية.

رفع صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).

اختيار الدور المناسب للوحدة السكنية.

استكمال باقي البيانات المطلوبة والنقر على "أرغب في التقديم".

تفاصيل الوحدات السكنية المتاحة

وحدات بمساحة 75 مترًا - سعر 542 ألف جنيه

المواقع

حدائق أكتوبر (الجيزة)

السادات (المنوفية)

المنيا الجديدة (المنيا)

الأقساط

العام الأول: 5000 جنيه ربع سنويًا.

العام الثاني: 6000 جنيه ربع سنويًا.

العام الثالث: 7000 جنيه ربع سنويًا.

مقدم تعاقد: حد أدنى 20 ألف جنيه.

وحدات بمساحة 90 مترًا - سعر 650 ألف جنيه

المواقع

حدائق العاصمة و15 مايو (القاهرة)

حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة (الجيزة)

العاشر من رمضان (الشرقية)

أسوان الجديدة (أسوان)

الأقساط

العام الأول: 7000 جنيه ربع سنويًا.

العام الثاني: 8000 جنيه ربع سنويًا.

العام الثالث: 9000 جنيه ربع سنويًا.

مقدم تعاقد: حد أدنى 20% من قيمة الوحدة.

وحدات بمساحة 90 مترًا - سعر 700 ألف جنيه

الموقع: برج العرب الجديدة (الإسكندرية).

الأقساط

العام الأول: 7000 جنيه ربع سنويًا.

العام الثاني: 8000 جنيه ربع سنويًا.

العام الثالث: 9000 جنيه ربع سنويًا.

مقدم تعاقد: حد أدنى 20% من قيمة الوحدة.

مواعيد الاستلام

استلام فوري، للمواطنين الذين حجزوا الوحدات الجاهزة.

استلام خلال 36 شهرًا، للوحدات التي لا تزال قيد الإنشاء.

مبادرة "سكن لكل المصريين 5" تمثل خطوة هامة نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال وحدات سكنية تناسب محدودي ومتوسطي الدخل، مع خيارات مرنة للتقديم والدفع.

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