آخر موعد لتقديم علي شقق الإسكان الاجتماعي 2024 .. الحق شقة العمر

شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مواعيد حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة، التي ستكون متاحة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة المصرية لتوفير مسكن مناسب للمواطنين، مع تحديد مجموعة من الشروط لضمان استفادة المستحقين فقط من هذه الوحدات، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



اخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ويبدأ التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة اعتباراً من 26 نوفمبر 2024، على أن يستمر حتى 31 ديسمبر 2024، كما أوضحت وزارة الاسكان أن فترة التقديم تم تمديدها نظراً لتوقف بيع كراسات الشروط في مكاتب البريد من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر بسبب صرف المعاشات، وكان من المقرر أن ينتهي التسجيل في 24 ديسمبر 2024.



سعر كراسة شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تبلغ تكلفة كراسة الشروط 300 جنيه، بينما تصل المصروفات الإدارية إلى 355 جنيهًا، كما يتم تحديد مقدم جدية الحجز بما يتراوح بين 20 ألف جنيه في بعض المحافظات، ويصل إلى 30 ألف جنيه في بعض المدن الجديدة، ويمكن للراغبين في التقديم شراء كراسات الشروط ودفع مقدم الحجز من خلال مكاتب البريد المميكنة المتاحة في مختلف المحافظات والمدن. هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل الحصول على سكن ملائم لمختلف فئات المواطنين، مع التأكيد على ضرورة اتباع كافة الشروط لضمان التقديم السليم.

شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة

الأوراق المطلوبة للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024

كما أشارت وزارة الإسكان إلى ضرورة تقديم بعض الأوراق والمستندات اللازمة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024، وإليك الاوراق المطلوبة

- احضار صورة من شهادة دخل، بالإضافة إلى إيصال مرافق.

- كما يجب احضار قيد عائلي مميكن، وقسيمة زواج مميكنة.

- احضار برنت تأمينات إن وجد.

- كما يشترط تقديم صورة شهادات ميلاد الأولاد.

- احضار نسخة من صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

-كما يشترط احضار صورة من عقد إيجار الوحدة التي يسكن بها.

- نسخة من إيصال دفع مبلغ جدية الحجز، بالإضافة لنسخة من إيصال دفع قيمة كراسة الشروط.

- تقديم الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من جانب العميل.

- تقديم استمارة الحجز المرفقة في كراسة الشروط كما يجب تعبئة البيانات المطلوبة.

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إليك التفاصيل كاملة| الأوراق المطلوبة لشقق الاسكان الاجتماعى 2024