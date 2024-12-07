آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي ومتوسطي الدخل

تواصل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية فتح باب التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث يحرص العديد من المواطنين على معرفة آخر موعد للتقديم، فقد أعلنت الوزارة عن طرح كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي على مستوى مختلف المحافظات خلال الأيام الماضية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتماعات العمرانية، يوم 25 ديسمبر 2024 كآخر موعد لسحب كراسات الشروط، حيث يمكن للمواطنين الحصول عليها من مكاتب البريد المميزة المنتشرة في نحو 400 مكتب على مستوى الجمهورية. تبلغ تكلفة كراسة الشروط 300 جنيه، بالإضافة إلى 355 جنيهاً كمصروفات إدارية، ويمكن الحصول عليها من المكاتب المميكنة المتواجدة في المدن المطروح بها الوحدات السكنية.

شقق الإسكان الاجتماعي

للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024، يمكن للمواطنين الدخول على الرابط الإلكتروني المخصص للتقديم من هنا ، وتعبئة البيانات المطلوبة، بما في ذلك إدخال صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، كما يجب اختيار الدور السكني المرغوب فيه وإتمام باقي الإجراءات الخاصة بالحجز.

مواعيد إستلام شقق الاسكان الاجتماعي

أما بالنسبة لمواعيد استلام الوحدات السكنية، فسيتم تسليم الوحدات بنظام الاستلام الفوري فور إتمام الإجراءات للمواطنين الذين حجزوا وحداتهم، بينما يتم تسليم الوحدات تحت الإنشاء في موعد أقصاه 36 شهراً من غلق باب التقديم.

اماكن سحب استمارة التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ولمن يرغب في شراء كراسة الشروط، توفر مكاتب البريد في عدد من المواقع بالقاهرة، مثل مكتب بريد الأزبكية ومدينة نصر، بالإضافة إلى عدة مكاتب في الأحياء المختلفة.

-مكتب بريد قصر العيني

العنوان: 71 القصر العيني، قسم السيدة زينب.

-مكتب بريد عين شمس

العنوان: 5 شارع كامل مهدى من ش قمر أحمد عصمت عين شمس.

-مكتب بريد الزمالك

العنوان: 153 شارع البرازيل، حي الزمالك.

-المركز الرئيسي للبريد السريع الدولي

العنوان: 151 شارع عبدالحق السنباطى، العتبة.

-مكتب بريد محمد فريد

العنوان: 1 شارع محمد فريد وسط البلد.

-مكتب بريد العتبة

العنوان: 1 ش عبدالخالق ثروت ميدان العتبة.

عناوين مكاتب البريد في الجيزة

-مكتب بريد الأهرام بآخر شارع الهرم، بجوار فندق مينا هاوس.

-مكتب بريد الرماية في 108 مساكن الرماية، بجوار النادي.

-بريد الكوم الأخضر بشارع جاد الله بجوار المسجد.

-مكتب بريد عثمان أحمد عثمان بقرية الحرانية، بأبوالنمرس.

-مكتب بريد القرية الذكية بأول طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

-مكتب بريد مدينة الفردوس بمدينة الفردوس.

-مكتب بريد حي الشباب بعمارة رقم 50، المجاورة الثالثة، الحي الثالث عشر، مدينة الشيخ زايد.

-مكتب بريد جامعة 6 أكتوبر بالحي الثالث.

-مكتب بريد شارع بين السرايات.

-مكتب بريد جامعة القاهرة.

-مكتب بريد بولاق الدكرور.

-مكتب بريد محطة سكك حديد.

-مكتب بريد الدقي.

-مكتب بريد مبنى الإصلاح الزراعي.

-مكتب بريد الأورمان.

-مكتب بريد الطالبية.

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