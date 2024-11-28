رابط تسجيل دخول موقع صندوق الإسكان الاجتماعي 2024 وخطوات إنشاء حساب

يقدم موقع الإسكان الاجتماعي 2024، فرصة مميزة للمواطنين من مختلف الفئات للتسجيل وحجز الوحدات السكنية إلكترونيًا بسهولة، مما يوفر الوقت والجهد دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية.

كما تتيح المنصة الالكترونية الخاصصة بموقع الاسكان خدماتها لمحدودي، منخفضي، ومتوسطي الدخل، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم بأسعار مناسبة.

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز للوحدات السكنية في عدد من المحافظات، بدءًا من 27 أكتوبر وحتى 26 ديسمبر 2024، يمكن للراغبين التقديم من خلال الدخول إلى موقع الإسكان الاجتماعي 2024، عبر الرابط المخصص، الذي يسهل عملية التسجيل خطوة بخطوة، وهو ما نرصده لكم عبر الموجز.

الإسكان الاجتماعي 2024

خطوات التسجيل عبر دخول موقع الإسكان الاجتماعي 2024

زيارة الموقع الإلكتروني

الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنا.

تقديم طلب الحجز

الضغط على خيار "تقديم طلب وحدة سكنية" الموجود في الصفحة الرئيسية.

إدخال البيانات الشخصية

كتابة الاسم كما هو موضح في بطاقة الرقم القومي.

تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

إدخال رقم الهاتف المحمول.

إنشاء وتأكيد كلمة المرور من خلال الرمز المُرسل إلى الهاتف.

تعبئة البيانات الاجتماعية

تحديد الحالة الاجتماعية واختيار النوع (ذكر/أنثى).

الموافقة على الشروط والأحكام

قراءة الشروط والموافقة عليها، ثم الضغط على "تسجيل" لاستكمال عملية التسجيل، ويمكنك إجراء هذا الخطوات الآن من هنا.

يساهم الدخول إلى موقع الإسكان الاجتماعي 2024 في تبسيط الإجراءات، مما يساعد المواطنين على التقديم بسهولة، ضمن مبادرات الدولة لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع احتياجاتهم.

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كيفية الحصول على كراسة الشروط

يمكن للراغبين في حجز الوحدات السكنية شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات، حيث تتضمن الكراسة جميع التفاصيل المتعلقة بالمشروع، مثل خطوات التقديم، المستندات المطلوبة، وشروط الأهلية للتقديم، كما توفر الكراسة إرشادات حول كيفية ملء طلب التقديم إلكترونيًا عبر دخول موقع الإسكان الاجتماعي 2024.

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