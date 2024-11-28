أخر موعد لشراء كراسة شروط الإسكان الاجتماعي.. فرصتك للحصول على سكن مدعم

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي.. يتساءل الكثير من المواطنين، عن آخر موعد لشراء كراسة شروط الإسكان الاجتماعي، في مشروع سكن لكل المصريين، التي طرحتها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في مكاتب البريد يوم يوم الثلاثاء الماضي 26 نوفمبر 2024.

آخر موعد لشراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن آخر موعد لشراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي، ضمن مشروع "سكن لكل المصريين 5"، والذي تحدد يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، كآخر فرصة للمواطنين للحصول على الكراسة، وذلك بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية لهذا اليوم.

أماكن شراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي

طرحت مكاتب البريد كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024 في عدة محافظات, وللأطلاع على الأماكن التي يمكن شراء الكراسة منها وفقًا لإعلان طرح شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة في مشروع "سكن لكل المصريين 5", اضغط هنا شقق الإسكان الاجتماعي.. مكاتب البريد التي يوجد بها كراسة الشروط 2024

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة

شمل مشروع "سكن لكل المصريين 5" طرح 87 ألف وحدة سكنية في 16 محافظة و22 مدينة جديدة, بهدف توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل في مناطق متعددة على مستوى الجمهورية.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل الأسعار الخاصة بالشقق في المشروع الجديد, والذي شمل 23,958 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بأسعار تتراوح بين 184 ألف جنيه و400 ألف جنيه, وتستعرض جريدة “الموجز” أماكن وأسعار هذه الوحدات:

شقق الإسكان الاجتماعي

الوحدات السكنية بمساحة 75 مترًا

184 ألف جنيه: شملت محافظة المنيا، مدينة بني مزار، مواقع "أبوجرج" و"أبطوجة".

210 آلاف جنيه: شملت محافظة سوهاج في عدة مواقع بمدينة سوهاج، جهينة، طهطا، ومدينة المنشأة.

الوحدات السكنية بمساحة 90 مترًا

250 ألف جنيه: ضمت محافظات أسوان، الجيزة، والفيوم في مواقع مثل "كوم أمبو"، "إدفو"، و"العياط".

270 ألف جنيه: شملت أسوان، أسيوط، الفيوم، المنوفية، وسوهاج في عدة مواقع.

الوحدات السكنية بمساحة 90 مترًا

300 ألف جنيه: شملت مدن أسيوط، الأقصر، وقنا في مواقع مختلفة مثل "أبنوب"، "إدفو"، "إسنا"، و"قوص".

المدن التي ستشمل الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري

تشمل بعض المدن التي ستتوفر فيها وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري ما يلي:

أكتوبر الجديدة: 3,200 وحدة سكنية

العاشر من رمضان: 120 وحدة سكنية

برج العرب الجديدة: 1,000 وحدة سكنية

السادات: 2,400 وحدة سكنية

أخميم الجديدة: 1,550 وحدة سكنية

سوهاج الجديدة: 420 وحدة سكنية

قنا الجديدة: 1,000 وحدة سكنية

غرب قنا: 1,200 وحدة سكنية

طيبة الجديدة: 760 وحدة سكنية

المنيا الجديدة: 800 وحدة سكنية

أسوان الجديدة: 540 وحدة سكنية

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تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي وحدات “سكن لكل المصريين 5”