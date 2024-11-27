وزير الإسكان يوجه بتخصيص شركات تشغيل وصيانة للمحاور الرئيسية بـ 6 أكتوبر

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معدلات تنفيد عدد من المشروعات بمدينة 6 أكتوبر، وذلك لدفع الأعمال وسرعة الانتهاء من تنفيذها.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الجولة الموسعة التي قام بها وزير الإسكان لتفقد عدد من المشروعات الخاصة بالطرق والإسكان في مدينة 6 أكتوبر.

جولة وزير الإسكان في مدينة 6 أكتوبر

تفقد وزير الإسكان محاور الطرق وموقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، كما تبع سير العمل بمشروعات المياه والصرف بمدينة 6 أكتوبر.

وزير الإسكان

تخصيص شركات تشغيل وصيانة للمحاور الرئيسية

وتجول وزير الإسكان، بمحاور الطرق بمدينة 6 أكتوبر، حيث وجه بتخصيص شركات تشغيل وصيانة على أعلى مستوى للمحاور الرئيسية، ووضع معايير محددة لاختيار أفضل الشركات، لتنفيذ أعمال الصيانة القياسية، والاهتمام بأعمال النظافة، وإزالة المخلفات، والزراعة، وتوحيد الهوية البصرية للمدينة ومحاور الطرق، قائلاً: "لا بد أن تكون محاور الطرق فى أبهى صورة طوال الوقت".

وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

كما تفقد وزير الإسكان موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين موجهًا بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، وضغط معدلات التنفيذ وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، لسرعة إنهاء الوحدات وتسليمها لمستحقيها بأعلى جودة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى تؤكد على الإسراع بتنفيذ المشروعات التى تمس حياة المواطنين.

محطة رفع صرف صحى بمدينة 6 أكتوبر

وتابع وزير الإسكان أيضًا سير العمل بمحطة رفع صرف صحى بمدينة 6 أكتوبر، موجهًا بضرورة الالتزام بالمعايير القياسية لأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة، لتقديم الخدمة على أعلى مستوى طوال الوقت، والحفاظ على حالة المحطات وإطالة عمرها الافتراضي.

المرحلة الثانية من محطة تنقية مياه الشرب بـ 6 أكتوبر

وتفقد وزير الإسكان موقف تنفيذ المرحلة الثانية من محطة تنقية مياه الشرب بـ6 أكتوبر، بطاقة 400 ألف م3 يومياً، والتى تغذى مدن: 6 أكتوبر - حدائق أكتوبر - أكتوبر الجديدة، ليصبح إجمالى طاقة المياه المنتجة من المحطة 1.2 مليون م3 يومياً، حيث تم إنهاء وتشغيل مرحلتين بطاقة 800 ألف م3 يومياً.

وزير الإسكان يتابع سير العمل بجهاز مدينة 6 أكتوبر

من ناحية آخري، قام وزير الإسكان بمتابعة سير العمل بجهاز مدينة 6 أكتوبر، كما تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، حيث التقى بعدد من المواطنين، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، كما استمع إلى شكاوى بعض المواطنين، ووجه مسئولى جهاز المدينة بالعمل على حلها فوراً طبقاً للقواعد المعمول بها.

وزير الإسكان

كما أصدر وزير الإسكان حزمة من التكليفات لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين والمستثمرين على أعلى مستوى، حيث وجه بتنظيم حركة دخول وخروج المواطنين لأقسام المركز التكنولوجي، وتواجد أفراد أمن الجهاز للتنظيم، وزيادة مقاعد الانتظار، ووضع لافتات إرشادية توضح للمواطنين أماكن ونوعية الخدمات المختلفة لتسهيل تحركهم داخل الجهاز.

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